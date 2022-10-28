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Поставят под угрозу существование страны: почему Украине нельзя сейчас садиться за стол переговоров с РФ

28 октября 2022, 08:00

Если поддаться на провокации Кремля и сесть за стол переговоров, это заморозит конфликт и предоставит РФ важную передышку для перевооружения и перегруппировки.

Зеленский, Путин
Любые переговоры с Россией должны проходить на условиях Украины / Фото Reuters

На данном этапе войны переговоры Украины и России недопустимы. Любые переговоры могут обречь миллионы украинцев на жизнь в российской оккупации и поставят под угрозу существование страны.

Об этом говорится в статье журналиста Марка Темницкого, опубликованной на сайте The Atlantic Council 27 октября.

По его словам, если поддаться на провокации Кремля и сесть за стол переговоров, это заморозит конфликт и предоставит России важную передышку для перевооружения и перегруппировки.

Прекращение огня лишит украинскую армию военного импульса, которым она сейчас пользуется, и позволит российскому диктатору Владимиру Путину спасти свое вторжение. В это время освобождение украинцев на временно захваченных Россией территориях затянется или вообще может не состояться, считает эксперт.

Темницкий добавляет, что нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в прекращении войны.

"Прекращение огня оставит пятую часть Украины под контролем Кремля и обречет миллионы украинцев на безрадостное и неопределенное будущее под бессрочной российской оккупацией. Следователи ООН уже подтвердили, что Россия виновна в совершении военных преступлений в Украине. Многие наблюдатели считают конечной целью вторжения геноцид украинского народа", – говорится в статье.

Аналитики, которые выступают против переговоров Украины и России, в качестве еще одного аргумента приводят предположение о том, что все, кроме поражения в Украине, подготовит почву для дальнейших агрессивных войн Кремля.

"Путин заплатил высокую цену за свое решение вторгнуться в Украину, но если он сможет обеспечить контроль России над территориями, которые в настоящее время находятся под оккупацией, он сочтет жертвы последних восьми месяцев достойными. Это будет только вопросом времени, когда Украина столкнется с новым российским вторжением", – говорится в материале.

Журналист добавил, что для глобальной безопасности важно, чтобы любые переговоры с Россией проходили на условиях Украины.

"Это может произойти только в том случае, если путинское вторжение закончится сокрушительным поражением. До тех пор не должно быть никаких переговоров об Украине без Украины", – добавил Темницкий.

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября подписал "документы" об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях диктатор не собирался, а Украина, по его версии, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией. Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

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