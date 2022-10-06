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В РФ мятеж: более 100 мобилизованных отказываются идти "освобождать" Лиман

6 октября 2022, 12:19

Из 100 их предшественников, которых также отправляли отбивать город у ВСУ, вернулся только один – он сейчас в госпитале.

Мобилизаци в РФ, российские военные, Лиман
Более 100 мобилизованных отказываются идти "освобождать" Лиман/ ua.depositphotos.com, fakty.com.ua

В России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. Группа россиян, которых мобилизовали в Брянской области, сейчас находится в белгородском поселке Солоти и игнорирует приказы двигаться в Украину.

Об этом сообщает российское издание SOTA. При этом мобилизованные сами рассказали изданию причину, почему они не хотят ехать воевать.

По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман, который украинские военные недавно отбили у российских захватчиков. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

При этом вся "подготовка" мобилизованных к войне свелась к тому, что их завели один раз на полигон пострелять. Хотя раньше обещали, что они в течение месяца будут проходить обучение в Клинцах, и что потом их отправят на границу Брянской области, а не на фронт.

Теперь же их пытаются заставить подписать контракт, подчеркивая, что они якобы будут получать высокие зарплаты. Однако на такой шаг соглашаются лишь единицы.

Мобилизованным, которые устроили мятеж, военное руководство уже угрожает пытками и заключением в случае, если они таки откажутся идти на штурм Лимана.

Бунты мобилизованных в РФ

Напомним, россияне, которых призвали в армию в рамках объявленной Путиным мобилизации, отказываются ехать на фронт. В Сети появилось видео, на котором мобилизованные жалуются на скотские условия. Они говорят, что их бросили прямо в лесу и они были вынуждены рыть землянки, где и ночевали.

Тем временем в Подмосковье мобилизованы на войну с Украиной россияне устроили массовую драку с контрактниками РФ. Контрактники в одной из воинских частей в Алабино "захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны", а те в ответ избили контрактников.

Раньше Путин назвал виновных в провале мобилизации в России. Российский президент Владимир Путин обвинил правительство в ненадлежащем составлении указа о частичной мобилизации в РФ. Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов аспирантуры.

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