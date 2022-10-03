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В Подмосковье "чмобики" жестко отметелили "дедов"-контрактников: десятки пострадавших

3 октября 2022, 17:58

В массовой драке пострадали около 20 контрактников, и те "спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части".

Чмобики, драка
"Чмобики" устроили побоище с контрактниками РФ / Pexels.com/УНИАН

Мобилизованные на войну с Украиной россияне устроили массовую драку с контрактниками РФ в Московской области.

Контрактники в одной из воинских частей в Алабино "захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны", сообщает Telegram-канал База.

"Чмобики" в ответ избили контрактников. При этом в массовой драке пострадали около 20 контрактников, и те "спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части".

На место происшествия прибыла военная полиция и сотрудники МВД, но военным оккупационной армии "удалось договориться".

"В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны. Сделать этого не вышло: вновь прибывшие военные просто избили "старичков", - уточняется в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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