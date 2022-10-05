Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в Украину

В РФ взбунтовались "чмобики" / Скриншот

Россияне, которых призвали в армию в рамках массовой мобилизации на войну, объявленной Владимиром Путиным, отказываются ехать на фронт.

В Сети появилось видео, на котором мобилизованные жалуются на скотские условия. Они говорят, что их бросили прямо в лесу и они были вынуждены рыть землянки, где и ночевали.

Судя по всему, бунт устроили мобилизованные из Москвы. Их отправили служить в Таманскую дивизию, никак официально не оформив.

"Чмобики" также пожаловались, что медкомиссии у них не было, еду они покупают сами, а вооружили их списанным оружием.

/ Скриншот

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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