Украли у стоматолога, чтобы пугать украинцев: стали известно происхождение коронок из пыточной на Харьковщине

Стоматолог Сергей из села Пески-Радьковские говорит, что коронки оккупанты выкрали из его дома / Фото Facebook Сергій Болвінов, Bild

После освобождения от российских оккупантов села Пески-Радьковские в Харьковской области следователи нашли в населенном пункте пыточную. Среди жутких находок была коробка с вырванными коронками для зубов. Оказалось, что она принадлежит местному стоматологу. О том, что речь не идет о доказательстве пыток, написала немецкая газета Bild.

Журналисты издания побывали в Песках-Радьковских и поговорили с единственным стоматологом в селе. По его словам, зубы похожи на те, что были украдены из его кабинета.

"Мой дом россияне разграбили. Это коронки людей, которых я лечил все эти годы. Я вырвал их", — рассказал Сергей.

Мужчина считает, что оккупанты украли коронки, чтобы запугать украинцев.

Когда его спросили, могли ли коронки принадлежать мертвым людям, стоматолог сказал: "Боже мой, нет! Они принадлежали людям, которых я лечил на протяжении многих лет. Я удалил эти зубы, потому что они были плохими".

"За 30 лет я удалил десятки тысяч зубов, это лишь часть из них. Иногда я вырываю от пяти до восьми зубов в день, и это за 33 года моей практики", – добавил стоматолог.

В подтверждение своей версии Сергей показал журналистам и другую свою коллекцию коронок.

Отмечается также, что украденные путинскими военными коронки не золотые. Они сделаны из нержавеющей стали.

Военные преступления армии РФ

В селе Пески-Радьковские следователи нашли пыточную. Там российские оккупанты издевались над украинцами — местными жителями, бойцами АТО и пленными из ВСУ. Как рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, соседи постоянно слышали оттуда крики. По его словам, после деоккупации Харьковской области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а местные жители дают показания.

После освобождения Изюма в городе обнаружили массовое захоронение людей (более 440 тел), которых убили российские войска. Сообщалось, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

Ранее стало известно, что в массовом захоронении в Изюме обнаружили тела целой семьи, которая погибла под завалами. В результате бомбардировки россиянами города здание завалилось на укрытие в подвале, где пряталась семья Столпаковых и Жихаревых – родители, дети, дедушка с бабушкой.

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