'Аушвиц 2022': в пыточной на Харьковщине оккупанты вырывали украинцам золотые зубы и закапывали живьем

В селе Пески-Радьковские российские оккупанты жестоко издевались над местными жителями, бойцами АТО и пленными из ВСУ. Из пыточной все время были слышны крики.
В селе Пески-Радьковские Харьковской области следователи нашли пыточную. Там российские оккупанты издевались над украинцами — местными жителями, бойцами АТО и пленными из ВСУ.
Ужасные кадры из пыточной опубликовал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Соседи постоянно слышали оттуда крики. Следователи нашли ужасную пыточную в с. Пески-Радьковские", - написал он.
По его словам, после деоккупации Харьковской области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а местные жители дают показания.
"После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных - местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ" - написал Болвинов.
На данный момент полиции точно известно о пытках. Людей заживо закапывали и выкапывали из земли, применяли противогаз с тлеющей тряпкой.
Также правоохранители обнаружили фаллоимитатор, коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся там мужчин.
Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.
"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой пыточной. Правосудие найдет каждого виновного", — добавил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Обнародованная полицией информация шокирует. Украинцы сравнили действия российских оккупантов с военными преступлениями фашистской Германии:
Военные преступления армии РФ
В конце сентября Служба безопасности Украины обнаружила еще одну пыточную российских захватчиков, где они издевались над украинцами – в селе Липцы на деоккупированной Харьковщине.
Пыточную оккупанты обустроили в здании, где в то время располагалась так называемая "народная милиция лнр". Захватчики применяли к людям жестокие пытки. После этого узников силой увозили на территорию РФ.
В Буче Киевской области оккупанты связывали, ставили на колени и убивали местных жителей выстрелом в голову. Пыточную обнаружили в одном из зданий в апреле.
В одном из перехваченных разговоров российский оккупант признался, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку". Другой оккупант рассказал, что им захотелось мяса и они убили собаку и съели ее.
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