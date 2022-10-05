'Аушвиц 2022': в пыточной на Харьковщине оккупанты вырывали украинцам золотые зубы и закапывали живьем

К пленным украинцам оккупанты применяли противогаз с тлеющей тряпкой / Фото Facebook Сергей Болвинов

В селе Пески-Радьковские Харьковской области следователи нашли пыточную. Там российские оккупанты издевались над украинцами — местными жителями, бойцами АТО и пленными из ВСУ.

Ужасные кадры из пыточной опубликовал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Соседи постоянно слышали оттуда крики. Следователи нашли ужасную пыточную в с. Пески-Радьковские", - написал он.

По его словам, после деоккупации Харьковской области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а местные жители дают показания.

"После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных - местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ" - написал Болвинов.

На данный момент полиции точно известно о пытках. Людей заживо закапывали и выкапывали из земли, применяли противогаз с тлеющей тряпкой.

Также правоохранители обнаружили фаллоимитатор, коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся там мужчин.

Золотые зубные протезы нашли в пыточной на Харьковщине / Фото Facebook Сергей Болвинов

Фото Facebook Сергей Болвинов

Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.

"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой пыточной. Правосудие найдет каждого виновного", — добавил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обнародованная полицией информация шокирует. Украинцы сравнили действия российских оккупантов с военными преступлениями фашистской Германии:

Военные преступления армии РФ

В конце сентября Служба безопасности Украины обнаружила еще одну пыточную российских захватчиков, где они издевались над украинцами – в селе Липцы на деоккупированной Харьковщине.

Пыточную оккупанты обустроили в здании, где в то время располагалась так называемая "народная милиция лнр". Захватчики применяли к людям жестокие пытки. После этого узников силой увозили на территорию РФ.

В Буче Киевской области оккупанты связывали, ставили на колени и убивали местных жителей выстрелом в голову. Пыточную обнаружили в одном из зданий в апреле.

В одном из перехваченных разговоров российский оккупант признался, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку". Другой оккупант рассказал, что им захотелось мяса и они убили собаку и съели ее.

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