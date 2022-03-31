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"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине

31 марта 2022, 16:52

В одном разговоре оккупант признается, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку".

насилие
Насилие / pixabay

Российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и даже едят собак.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российских оккупантов, опубликованном СБУ.

В одном разговоре оккупант признается, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку".

В другой оккупант говорит, что им захотелось мяса и они убили собаку и съели ее.

Полный разговор оккупантов:

  • - Вы что, так и сделали? - удивляется жена одного из оккупантов.
  • - Да, вы**али. Здесь вообще три танкиста взяли девушку 16-летнюю и изнасиловали, - говорит оккупант.
  • - Еда у вас есть, кормят нормально? - спрашивает отец одного из оккупантов.
  • - Да нормально, позавчера алабая захреначили.
  • - Кого?
  • - Алабая.
  • - Что, неужели собак едите?
  • - Ну, было.
  • - Вам что, есть нечего?
  • - Сухпайки дают, но нам мяса хочется. Кур с гусями (забили - ред.) уже всех.

"Говорят о том, что российские оккупанты деградируют с каждым днем войны: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак. Причем едят они их потому, что захватчикам просто "надоели сухпайки и хочется мяса". Вскоре мы сметем этот мусор с нашей земли", — написал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

При этом, как пишут Факты со ссылкой на жительницу Ирпеня Ольгу Силину, российская армия зверски насилует девочек.

"Из Бучи привезли двух девочек, 12 и 13 лет (разные семьи, одинаковые истории). Дети в больнице, разорванные зверем… А теперь эти ублюдки отступают в Беларусь?! К черту города. Окружить и сравнять с землей! Уничтожить, испепелить, вырезать ублюдков! Оно после этого должно жить? И как жить тем несчастным детям?.. 12 и 13 лет…", пишут СМИ.

Читайте такжеОккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 лет

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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