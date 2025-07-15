Белье засияет чистотой: какую таблетку из аптечки закинуть в стиральную машинку

Результат вас приятно удивит и пятна исчезнут уже после первого цикла.

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Простое средство для идеальной стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что за лайфхак для чистоты белых вещей

Как аспирин может спасти ваши рубашки

Иногда пятно на любимой одежде упорно не исчезает даже после нескольких стирок. Стандартные средства не всегда дают результат, но есть простой и неожиданно эффективный трюк, который выручит вас в самых сложных случаях. Все, что вам понадобится - это обычный аспирин, который, вероятно, уже есть в вашей аптечке, пишет Главред со ссылкой на РБК.

Измельчите пять таблеток по 500 мг и растворите их в миске с горячей водой. Окуните одежду с пятнами в этот раствор и оставьте на ночь. Утром перенесите вещи в стиральную машину и постирайте в обычном режиме.

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Дополнительно можете положить те же 5 измельченных таблеток прямо в барабан машины или в контейнер для стирального порошка.

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Аспирин содержит салициловую кислоту, которая эффективно расщепляет белковые загрязнения. Именно она помогает устранить стойкие пятна, в частности от пота, крови или пищи. В отличие от уксуса или лимонной кислоты, аспирин действует мягче, не вредит волокнам ткани и не меняет цвет вещей.

Наиболее удачное применение для белых вещей: рубашек, футболок, полотенец, постельного белья. Аспирин не только удаляет загрязнения, но и возвращает ткани первоначальную белизну. Особенно хорошо средство справляется с желтыми следами под мышками или загрязненными воротничками.

Избегайте применения на деликатных тканях, таких как шелк или шерсть. Сначала протестируйте раствор на невидимом участке, чтобы убедиться, что ткань не потеряет цвет.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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