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Головоломка с двойным дном: найти спрятанную сову в лесу всего за 9 секунд

Даяна Швец
15 июля 2025, 20:46
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Найти птицу - настоящий вызов даже для тех, у кого острое зрение.
сова
Интересная головоломка с совой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головоломки - это не только способ развлечься, но и отличный тренажер для мозга. Они помогают развивать внимательность, зрительную концентрацию и аналитическое мышление. Одно из таких заданий - визуальная загадка, в которой среди плотного леса искусно спряталась сова. На поиск дается всего 9 секунд, сообщает jagranjosh.

Перед вами иллюстрация с множеством высоких деревьев. На первый взгляд ничего необычного. Но если присмотреться, можно заметить маленькую сову, которая слилась с фоном. Она прячется среди деревьев, используя свои природные камуфляжные способности.

Головоломка
Головоломка / фото: jagranjosh

Чтобы найти ее, нужно максимально сконцентрировать внимание. Сосредоточьтесь на центральной части изображения, именно там спрятана птичка. Обратите внимание на детали: форму глаз, контуры клюва, ушки.

видео дня

Время вышло! Если вам удалось найти сову за считанные секунды - ваше зрение и концентрация на высоте. Если же нет, не расстраивайтесь. Регулярное выполнение подобных задач помогает развивать визуальное восприятие, внимательность и мышление.

Ответ: сова действительно спряталась в центре рисунка - посмотрите внимательно на ее глаза, уши и контур лица, который выглядит среди деревьев.

Разгадка головоломки
Разгадка головоломки / фото: jagranjosh

А вот в этой головоломке надо найти, чем отличаются две семьи.

Больше интересных головоломок:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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