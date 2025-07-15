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В Украине массово исчезает известная птица: орнитологи предупредили об опасности

Даяна Швец
15 июля 2025, 20:00
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Маленькие птички - настоящие помощники природы, ведь они круто справляются с контролем над насекомыми.
Лес, воробей
Куда исчезают привычные птицы / unsplash.com

Коротко:

  • Куда исчезают привычные птицы и откуда прилетают новые
  • Как война и химия меняют мир птиц в нашей стране

В Украине стремительно уменьшается количество воробьев - птиц, которые являются естественными борцами с вредителями на полях и в лесах. В то же время в разных регионах страны появляются экзотические пернатые. Так, в Черновцах замечены зеленые попугаи Крамера, а неподалеку от Одессы, даже розовые фламинго. Об этом рассказал орнитолог и кандидат биологических наук Александр Пономаренко в интервью для РБК-Украина, пишет Главред.

По его словам, в Украине зарегистрировано 454 вида птиц из около 540-560, обитающих в Европе в целом. Но именно сокращение популяции мелких птиц, в частности воробьев, вызывает серьезное беспокойство у ученых.

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"Мелкие птицы - самый эффективный природный регулятор численности насекомых", - отметил ученый.

В качестве примера ученый привел историю из Китая 1950-х годов, когда власти уничтожили воробьев, что привело к неконтролируемому размножению вредителей и заставило закупать птиц за рубежом.

Причины исчезновения воробьев:

  • Использование химикатов в агросекторе. Обработанное пестицидами зерно, в частности протравленная пшеница, является токсичным для птиц.
  • Современная застройка. Многоэтажки без щелей и выступов не позволяют гнездиться ласточкам и серпокрыльцам.
  • Война. Из-за боевых действий многие виды покидают зоны опасности, а некоторые пытаются приспособиться к руинам. Особенно сильно пострадали водоплавающие птицы: утки, цапли, кулики.

Особое беспокойство вызывает судьба редких видов, например ястреба коротконогого, который ранее гнездился только в Луганской области. Из-за войны нет информации о его дальнейшем выживании.

Также ранее рассказывалось, что в Украине обнаружили уникальных и редких птиц.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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