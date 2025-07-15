В Украине разбирают, как горячие пирожки: ТОП-5 бюджетных моделей авто из США

Средний возраст американских авто, которые попали в автопарк Украины в этом году, составляет 5,8 года.

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Советы и статистика для украинцев об авто из США / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Украинцы массово покупают автомобили из США

Топ советов для тех, кто хочет купить авто из Америки

В первой половине 2025 года украинцы импортировали более 22 тысяч легковых авто из США - это на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Главред со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшей популярностью среди таких машин пользуются бензиновые модели, их доля составляет 42%. Вплотную к ним идут электромобили, которые заняли 41% рынка. Гибриды охватили 8%, дизельные машины 5%, а транспорт с газобаллонным оборудованием 4%.

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Самые популярные модели из США среди украинцев:

Tesla Model Y - 2 872 авто

- 2 872 авто Tesla Model 3 - 2 605

- 2 605 Ford Escape - 1 546

- 1 546 Jeep Cherokee - 1 202

- 1 202 Nissan Rogue - 1 151

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Автомобильный аналитик Евгений Ермолов в комментарии 112.ua отмечает несколько ключевых нюансов, которые следует учитывать при покупке подержанных авто из Америки, чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь:

Надежный посредник. Поиск проверенного дилера - это первый шаг к удачной покупке. Самостоятельное оформление без посредников почти невозможно, особенно без опыта. Есть опасность наткнуться на мошенников или скрытые проблемы с авто. Проверка документов. Нужно убедиться, что автомобиль имеет все необходимые бумаги для легального экспорта из США через Европу в Украину. Это сэкономит время и деньги при оформлении. Локация авто в США. Бывает, что авто находится очень далеко от порта. Иногда стоимость доставки до побережья может равняться цене морской транспортировки.

Перед покупкой, по словам эксперта, стоит уточнить реальный год выпуска авто. Часто в объявлениях путают год производства с годом первой регистрации. Проверить эту информацию поможет сервис Carfax.

Также важно заранее просчитать все расходы: саму покупку, логистику, таможенные платежи и потенциальный ремонт. На фото не всегда видны все повреждения, поэтому лучше иметь финансовый резерв.

Также ранее эксперты назвали самый надежный подержанный авто 2025 года.

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Об источнике: УкрАвтопром Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины. Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины. Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.

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