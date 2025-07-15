В Украине разбирают, как горячие пирожки: ТОП-5 бюджетных моделей авто из США

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- Украинцы массово покупают автомобили из США
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В первой половине 2025 года украинцы импортировали более 22 тысяч легковых авто из США - это на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Главред со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольшей популярностью среди таких машин пользуются бензиновые модели, их доля составляет 42%. Вплотную к ним идут электромобили, которые заняли 41% рынка. Гибриды охватили 8%, дизельные машины 5%, а транспорт с газобаллонным оборудованием 4%.
Самые популярные модели из США среди украинцев:
- Tesla Model Y - 2 872 авто
- Tesla Model 3 - 2 605
- Ford Escape - 1 546
- Jeep Cherokee - 1 202
- Nissan Rogue - 1 151
Автомобильный аналитик Евгений Ермолов в комментарии 112.ua отмечает несколько ключевых нюансов, которые следует учитывать при покупке подержанных авто из Америки, чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь:
- Надежный посредник. Поиск проверенного дилера - это первый шаг к удачной покупке. Самостоятельное оформление без посредников почти невозможно, особенно без опыта. Есть опасность наткнуться на мошенников или скрытые проблемы с авто.
- Проверка документов. Нужно убедиться, что автомобиль имеет все необходимые бумаги для легального экспорта из США через Европу в Украину. Это сэкономит время и деньги при оформлении.
- Локация авто в США. Бывает, что авто находится очень далеко от порта. Иногда стоимость доставки до побережья может равняться цене морской транспортировки.
Перед покупкой, по словам эксперта, стоит уточнить реальный год выпуска авто. Часто в объявлениях путают год производства с годом первой регистрации. Проверить эту информацию поможет сервис Carfax.
Также важно заранее просчитать все расходы: саму покупку, логистику, таможенные платежи и потенциальный ремонт. На фото не всегда видны все повреждения, поэтому лучше иметь финансовый резерв.
Также ранее эксперты назвали самый надежный подержанный авто 2025 года.
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Об источнике: УкрАвтопром
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