Бюджетная находка: эксперты назвали самый надежный подержанный авто 2025 года

Речь идет об автомобиле, который не только доступен по цене, но и может без проблем может преодолевать сотни тысяч километров.

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Какие авто стоит покупать в 2025 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Топ-3 самых надежных авто на вторичном рынке

Suzuki Ignis стал лидером среди б/у авто

Автомобильный рынок с пробегом может приятно удивить: среди подержанных машин попадаются модели, которые способны служить десятилетиями без значительных технических проблем. При этом их стоимость вполне приемлема, что делает их особенно привлекательными для покупателей. Об этом сообщает Express.

Автоэксперт и специалист по шинам Ньо Логан рассказал журналистам об одной из таких машин, которая, по его словам, считается одной из самых надежных в своем сегменте.

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Согласно аналитическому отчету компании Blackcircles, первое место по уровню надежности среди автомобилей на вторичном рынке в Великобритании занял компактный кроссовер Suzuki Ignis.

"Этот небольшой автомобиль удобен для города и загородных поездок, а также доступен с полным приводом", - поделился эксперт.

В этом же рейтинге второе место досталось Lexus UX, а третью позицию занял Porsche Macan, отметили в материале.

Также ранее рассказывалось, что в Украине растет спрос на подержанные авто из-за рубежа. Лидером среди ввозимых автомобилей остается Volkswagen Golf.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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