Водителям нужно проверить одну деталь в авто, которое старше 3-4 лет - причина

Дорогостоящий ремонт может ожидать некоторых водителей бензиновых и дизельных автомобилей.

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Что может сломаться в старом авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие детали в автомобиле быстро изнашиваются

Когда стоит их проверять

Водители бензиновых и дизельных автомобилей, которые владели одним и тем же автомобилем в течение последних 3-4 лет, могут оказаться в группе риска из-за одной простой поломки.

Как пишет express.co.uk, ведущий механик Скотти Килмер посоветовал тем, кто садится в подержанные автомобили, быть осторожным в отношении повреждения резиновых деталей под капотом, передает Главред.

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Какие детали нужно проверить в авто

По словам механика, со временем экстремальные температуры, химические вещества и общий износ повреждают резину внутри автомобиля.

"Это может привести к серьезному повреждению ключевых компонентов, таких как топливная магистраль автомобиля, что может создать серьезные проблемы для владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что участники дорожного движения, которые пользовались своими автомобилями до трех-четырех лет, не проверяя простую деталь, могут быть одними из наиболее подверженных риску.

"Осознайте, что у вашего автомобиля под капотом много резиновых деталей, и в конце концов некоторые из них сгниют и потребуют замены. Поэтому сожмите резину, проверьте, есть ли какие-то трещины. Если они все хрупкие, замените их, прежде чем они испортятся", - говорит Скотти Килмер.

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