Реальная угроза: водителей призвали убрать 3 предмета из авто до начала жары

Вы узнаете:
- Какие предметы лучше убрать из авто
- Что нужно держать в машине
В преддверии экстремальной жары в Украине, автомобилистам настоятельно рекомендуют проверить содержимое своих машин — и немедленно убрать из салона три привычных, но потенциально опасных предмета.
Это поможет не только сохранить ваше здоровье, но и предотвратить поломки и даже возгорания. Эксперты предупреждают: некоторые предметы в машине могут представлять реальную угрозу, пишет express.
Пластиковые бутылки с водой
На первый взгляд — безобидная привычка: оставить бутылку с водой в машине "на всякий случай". Однако в условиях жары пластик начинает выделять вредные химические вещества, которые попадают в воду. Пить такую воду становится небезопасно. Кроме того, бутылка, оставленная на сиденье под солнцем, может сработать как линза и даже спровоцировать возгорание обивки.
Вывод: уберите все бутылки с водой из салона и багажника.
Медикаменты
Если вы возите с собой обезболивающие, парацетамол или детский сироп от температуры — обратите внимание: при температуре выше +25 °C многие лекарства теряют эффективность. Некоторые препараты даже требуют хранения в холодильнике, иначе они становятся бесполезными или опасными.
Вывод: не оставляйте лекарства в машине летом, особенно на солнце.
Солнцезащитный крем
Флаконы с солнцезащитными средствами при перегреве могут не только испортиться, но и взорваться из-за повышенного давления внутри. А если крем испортился, он перестаёт защищать кожу от ультрафиолета — и вместо пользы приносит вред.
Вывод: храните крем дома или в сумке, но не в машине.
Что стоит оставить в машине летом?
- Запас питьевой воды (только не в пластике или брать с собой каждый раз).
- Проверенный уровень масла, охлаждающей жидкости и фреона в кондиционере.
- Заправленный бак — летом расход топлива возрастает.
- Солнцезащитные шторки на стёкла и термозащита для руля.
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