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Реальная угроза: водителей призвали убрать 3 предмета из авто до начала жары

Сергей Кущ
20 июня 2025, 22:29
21
Это поможет не только сохранить ваше здоровье, но и предотвратить поломки и даже возгорания.
Водители должны удалить 3 предмета из автомобиля до начала жары
Водители должны удалить 3 предмета из автомобиля до начала жары / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие предметы лучше убрать из авто
  • Что нужно держать в машине

В преддверии экстремальной жары в Украине, автомобилистам настоятельно рекомендуют проверить содержимое своих машин — и немедленно убрать из салона три привычных, но потенциально опасных предмета.

Это поможет не только сохранить ваше здоровье, но и предотвратить поломки и даже возгорания. Эксперты предупреждают: некоторые предметы в машине могут представлять реальную угрозу, пишет express.

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Пластиковые бутылки с водой

На первый взгляд — безобидная привычка: оставить бутылку с водой в машине "на всякий случай". Однако в условиях жары пластик начинает выделять вредные химические вещества, которые попадают в воду. Пить такую воду становится небезопасно. Кроме того, бутылка, оставленная на сиденье под солнцем, может сработать как линза и даже спровоцировать возгорание обивки.

Вывод: уберите все бутылки с водой из салона и багажника.

Медикаменты

Если вы возите с собой обезболивающие, парацетамол или детский сироп от температуры — обратите внимание: при температуре выше +25 °C многие лекарства теряют эффективность. Некоторые препараты даже требуют хранения в холодильнике, иначе они становятся бесполезными или опасными.

Вывод: не оставляйте лекарства в машине летом, особенно на солнце.

Солнцезащитный крем

Флаконы с солнцезащитными средствами при перегреве могут не только испортиться, но и взорваться из-за повышенного давления внутри. А если крем испортился, он перестаёт защищать кожу от ультрафиолета — и вместо пользы приносит вред.

Вывод: храните крем дома или в сумке, но не в машине.

Что стоит оставить в машине летом?

  1. Запас питьевой воды (только не в пластике или брать с собой каждый раз).
  2. Проверенный уровень масла, охлаждающей жидкости и фреона в кондиционере.
  3. Заправленный бак — летом расход топлива возрастает.
  4. Солнцезащитные шторки на стёкла и термозащита для руля.

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