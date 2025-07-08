Жара 'убьет' двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Водителям стоит немедленно заглянуть под капот своего автомобиля.

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Когда двигатель в авто может перегреться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что влияет на нагрев двигателя

Что нужно проверить в автомобиле летом

Летом температура воздуха поднимается до высоких показателей. В такую погоду двигатель автомобиля перегревается очень быстро, если не принять определенные меры.

Главред решил разобраться, как предотвратить перегрев двигателя в авто.

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Что влияет на уровень нагрева двигателя

Водителям стоит регулярно проверять некоторые детали, чтобы "сохранить" двигатель авто. В частности, издание Твоя машина назвало главные пункты:

Масло

Если уровень масла ниже минимума, оно не смазывает детали. В результате трение растет, температура повышается. Что важно, загрязненное масло тоже "играет против вас".

"Масло не только смазывает, но и частично охлаждает. Если оно потеряло свойства - температура растет еще быстрее", - рассказал эксперт.

Охлаждающая жидкость

Недостаток или низкое качество охлаждающей жидкости тоже ускоряет перегрев.

Кондиционер

Включенный на полную кондиционер сильно нагружает двигатель. Если автомобиль застрял в пробке, а вентилятор работает без пауз - это риск. В таких случаях лучше снизить обороты или открыть окно.

Топливо

Летняя жара обостряет проблемы с бензином плохого качества. Нагар от некачественного топлива забивает форсунки, смешивает воздух неправильно - и температура растет.

Радиатор

Если радиатор забит листьями или пылью, то поток воздуха ослабевает, а температура двигателя стремительно растет.

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Также Главред ранее писал о том, что в Украине будут наказывать водителей за действия пассажира.

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Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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