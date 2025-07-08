Жара 'убьет' двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Вы узнаете:
- Что влияет на нагрев двигателя
- Что нужно проверить в автомобиле летом
Летом температура воздуха поднимается до высоких показателей. В такую погоду двигатель автомобиля перегревается очень быстро, если не принять определенные меры.
Главред решил разобраться, как предотвратить перегрев двигателя в авто.
Что влияет на уровень нагрева двигателя
Водителям стоит регулярно проверять некоторые детали, чтобы "сохранить" двигатель авто. В частности, издание Твоя машина назвало главные пункты:
Масло
Если уровень масла ниже минимума, оно не смазывает детали. В результате трение растет, температура повышается. Что важно, загрязненное масло тоже "играет против вас".
"Масло не только смазывает, но и частично охлаждает. Если оно потеряло свойства - температура растет еще быстрее", - рассказал эксперт.
Охлаждающая жидкость
Недостаток или низкое качество охлаждающей жидкости тоже ускоряет перегрев.
Кондиционер
Включенный на полную кондиционер сильно нагружает двигатель. Если автомобиль застрял в пробке, а вентилятор работает без пауз - это риск. В таких случаях лучше снизить обороты или открыть окно.
Топливо
Летняя жара обостряет проблемы с бензином плохого качества. Нагар от некачественного топлива забивает форсунки, смешивает воздух неправильно - и температура растет.
Радиатор
Если радиатор забит листьями или пылью, то поток воздуха ослабевает, а температура двигателя стремительно растет.
Если вам интересна автомобильная тематика, можете прочитать наш материал о том, что будет, если залить бензин в дизельный двигатель.
Также Главред ранее писал о том, что в Украине будут наказывать водителей за действия пассажира.
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Об источнике: Твоя машина
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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