Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждый

Слова "водитель" и "шофер" не являются полностью синонимичными - учительница украинского языка Ольга Кравченко объяснила, в чем между ними принципиальная разница.

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Чем отличается водитель от шофера - что делает шофер / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как правильно: шофер или водитель

Как называют водителя

Что делает шофер

В повседневной речи мы часто называем человека за рулем то водителем, то шофером, считая эти слова синонимами. Однако на самом деле между ними существует лексическая разница, которую следует знать каждому. Об этом подробно объяснила учительница украинского языка и литературы Глобинского лицея №5 Ольга Кравченко в видео на YouTube.

Главред выяснил, в чем разница между шофером и водителем.

видео дня

Что означает слово водитель

По словам эксперта, слово "водитель" имеет древнее происхождение и более широкое значение в современном украинском языке.

"Человек, указывающий путь кому-либо, то есть тот, кто ведет куда-то. Основное значение слова водитель в современном украинском языке - человек, прошедший специальную подготовку и управляющий автомобилем, автобусом, троллейбусом, трамваем и прочее", - объясняет Кравченко.

Этот термин активно используется в официально-деловой речи, удостоверениях, документах и инструкциях.

"Также употребляется в сложном названии профессии - механик-водитель. Активно фигурирует в официально-деловой речи, в различных служебных документах, инструкциях, официальных объявлениях, удостоверениях на право вождения автотранспорта", - уточняет она.

Где падает ударение в слове шофер

В отличие от водителя, слово "шофер" имеет другое происхождение и более узкое значение. Оно попало в украинский язык из французского и всегда употребляется с ударением на втором слоге.

"Слово шофер достаточно недавнее заимствование из французского языка. Отсюда и постоянное ударение в слове - шофер, шофера, шоферу, шофером", - объясняет учительница.

Смотрите видео о том, откуда происходит слово шофер:

Кто такие шоферы

Главное отличие заключается в том, что шофером называют только водителя автомобиля, причем профессионального.

"Итак, в современном украинском языке шофер - это название только водителя автомобиля, водителя-профессионала, то есть название человека по профессии", - говорит Кравченко.

Кто такой "шофер-любитель"

Если человек водит только собственное авто без профессиональной подготовки, его не следует называть шофером. Для этого есть уточнение.

"Человека, который водит только собственный автомобиль, шофером не называют, поскольку он - непрофессиональный автомобилист. Когда применяют название шофер по отношению к непрофессиональному водителю, прибегают к словосложению - шофер-любитель", - отмечает языковед.

Чем шофер отличается от водителя

Хотя во многих контекстах эти слова могут показаться синонимичными, они не являются полностью взаимозаменяемыми.

"Слова водитель и шофер хоть и синонимичны, но не тождественны, не везде могут быть взаимозаменяемыми, между ними нельзя ставить равенство", - заключает Ольга Кравченко.

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Что известно о YouTube-канале "Ольга Кравченко" YouTube-канал "Ольга Кравченко" - это образовательный ресурс, посвященный изучению украинского языка и культуры. Автор, учительница украинского языка, создает видеоуроки для школьников, делится языковыми упражнениями, методическими советами и интересными фактами об Украине. Контент канала ориентирован на учеников, родителей и педагогов, а подача материала сочетает практичность, доступность и любовь к украинскому слову. Аудитория канала - почти 5 тысяч пользователей.

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