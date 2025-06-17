Знают единицы: ученые раскрыли, какой стороной правильно вешать туалетную бумагу

Спор о том, как правильно размещать туалетную бумагу - свободным краем сверху или снизу, длится уже более века, ученые поставили точку в вопросе.

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Как правильно вешать туалетную бумагу - туалетную бумагу вешать сверху или снизу / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

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Как правильно вешать туалетную бумагу

Туалетную бумагу вешать сверху или снизу

Вопрос о том, как правильно размещать туалетную бумагу - свободным краем "сверху" или "снизу", уже более 150 лет является источником бытовых споров в семьях по всему миру.

Главред выяснил, как вешать туалетную бумагу согласно науке.

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Вредно ли вешать бумагу сверху

В варианте "сверху" свободный край рулона направлен к пользователю, тогда как в положении "снизу" - к стене. Эта, на первый взгляд, мелочь давно вызывает ожесточенные дискуссии.

Недавно ученый обнародовал свое аргументированное решение этого многолетнего вопроса, тем самым предложив окончательный ответ относительно оптимального способа размещения туалетной бумаги, передает Dailymail.

Доктор Примроуз Фристоун, профессор клинической микробиологии из Университета Лестера, считает, что размещение туалетной бумаги в положении "снизу" является более гигиеничным и удобным, несмотря на то, что оригинальный патент на изобретение предусматривает вариант "сверху".

"В положении "над" рулон туалетной бумаги приходится больше касаться руками", - сказала профессор Фристоун в интервью MailOnline.

Смотрите видео о том, как правильно вешать туалетную бумагу:

По ее словам, если рулон расположен "сверху", то часто нужно придерживать его второй рукой, чтобы отмотать лист. Это повышает риск того, что бумага загрязнится еще до использования, а значит, вероятность инфицирования возрастает.

Зато в варианте "снизу" следующий клочок бумаги можно легко прижать к стене одной рукой и отрывать, не касаясь самого рулона другой рукой. Таким образом снижается риск переноса бактерий с рук на бумагу.

Это особенно актуально для женщин, которые в среднем используют больше туалетной бумаги, чем мужчины, и являются более уязвимыми к инфекциям в случае попадания бактерий в чувствительные зоны.

"В положении "снизу" меньше вероятность загрязнения всего рулона. Вы можете прижать листы к стенке туалета, не касаясь внешней части рулона", - сказала профессор Фристоун в интервью MailOnline.

Интересно, что оригинальный патент на туалетную бумагу, датированный 15 сентября 1891 года и оформленный изобретателем перфорированных листов - предпринимателем из Нью-Йорка Сетом Уилером, демонстрирует рулон в положении "сверху", а не "снизу".

Согласно результатам опросов, около 70% людей предпочитают именно верхний способ размещения бумаги, тогда как примерно 30% выбирают нижний.

Сторонники варианта "снизу" считают, что такое размещение снижает риск того, что кошки или маленькие дети смогут легко размотать рулон. В то же время вариант "сверху" имеет практическое преимущество - пользователь лучше видит и контролирует количество отрываемой бумаги.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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