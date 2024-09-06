Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способ

Засорился унитаз, ничего не помогает – не беда, нужно лишь вспомнить о старом добром простом способе с пластиковой бутылкой, которая поможет решить проблему.

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Как устранить засор в унитазе в домашних условиях очень быстро и просто / Скриншот YouTube

Унитаз дома может забиться по разным причинам. Порой засор возникает такого уровня, что практически ничем его невозможно пробить. Поэтому возникает проблема, что делать, если забился унитаз и не уходит вода. Мы расскажем вам о просто решении, которое стали все чаще забывать.

Автор YouTube-канала Все в порядке показала способ, как можно прочистить засор в унитазе буквально за несколько минут.

Что делать, если засорился унитаз, и нет вантуза

Возьмите пластиковую бутылку

Лучше всего, если это будет пустая бутылка 1,5 л. Отрежьте ножом у нее дно, как показано на видео и наденьте перчатки.

Пробиваем засор в унитазе бутылкой

Далее направляем пластиковую бутылку в слив унитаза и делаем несколько простых движений вперед-назад. Засор очень быстро должен уйти. Иногда достаточно только одного движения бутылкой вперед, чтобы унитаз прочистился.

Далее просто нажмите на кнопку смыва.

Так вы сможете быстро устранить засор в своем унитазе.

Смотрите видео, как быстро прочистить унитаз, если он забился:

Что такое "Все в порядке"? "Все в порядке" – канал на YouTube, тематика которого – дом, уют, порядок, лайфахаки и дизайн интерьера. У канала более 1,6 млн просмотров, указано в описании.

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