Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способ

Унитаз дома может забиться по разным причинам. Порой засор возникает такого уровня, что практически ничем его невозможно пробить. Поэтому возникает проблема, что делать, если забился унитаз и не уходит вода. Мы расскажем вам о просто решении, которое стали все чаще забывать.
Автор YouTube-канала Все в порядке показала способ, как можно прочистить засор в унитазе буквально за несколько минут.
Что делать, если засорился унитаз, и нет вантуза
Возьмите пластиковую бутылку
Лучше всего, если это будет пустая бутылка 1,5 л. Отрежьте ножом у нее дно, как показано на видео и наденьте перчатки.
Пробиваем засор в унитазе бутылкой
Далее направляем пластиковую бутылку в слив унитаза и делаем несколько простых движений вперед-назад. Засор очень быстро должен уйти. Иногда достаточно только одного движения бутылкой вперед, чтобы унитаз прочистился.
Далее просто нажмите на кнопку смыва.
Так вы сможете быстро устранить засор в своем унитазе.
Смотрите видео, как быстро прочистить унитаз, если он забился:
Что такое "Все в порядке"?
"Все в порядке" – канал на YouTube, тематика которого – дом, уют, порядок, лайфахаки и дизайн интерьера. У канала более 1,6 млн просмотров, указано в описании.
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