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Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнение

Юрий Берендий
12 июня 2025, 18:31
367
Система денежного обеспечения военных в США и Украине существенно отличается.
Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнение
Сколько зарабатывают военные в Украине и США - сравнение зарплат / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Сколько платят в армии США
  • Какая зарплата в ВСУ
  • Какие виды доплат получают украинские военные

В 2024 году денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины существенно возросло по сравнению с предыдущими годами, особенно благодаря боевым надбавкам, которые могут в разы превышать базовую ставку. В то же время, в США система военной оплаты базируется на фиксированных тарифах, которые ежегодно индексируются в зависимости от звания и стажа, с дополнительными налоговыми и бытовыми компенсациями. Хотя базовые оклады американских военных выше, украинская система за счет боевых выплат обеспечивает мотивацию в условиях активных боевых действий.

Главред сравнил уровень заработных плат военных в США и в Украине.

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Какие зарплаты в армии США

В 2025 году в армии США действует структурированная система выплат, где базовая зарплата зависит от воинского звания (ранга) и количества лет службы. С 1 апреля 2025 года было введено повышение окладов на 14,5% для военнослужащих в самых низких рангах (E-1 до E-4), что имело существенное влияние на стартовые доходы новобранцев, сообщает американский портал Military.com.

Рядовые и сержанты (Enlisted personnel)

  • Рекрут (E-1): $2 319 (96 106 грн.) в месяц (до 4 мес. - $2 144 (88 894 грн.)). Это начальная ставка для новобранцев без опыта.
  • Солдат второго класса (E-2): $2 599.20 (107 727 грн.) независимо от стажа.
  • Солдат первого класса (E-3): от $2 733 до $3 081 (113 398 - 127 779 грн.) в месяц.
  • Младший капрал/капирал (E-4): от $3 027 до $3 675 (125 409 грн - 152 456 грн.).
  • Сержант (E-5): от $3 220 до $4 259 (133 429 - 176 526 грн.) в зависимости от лет службы.
  • Штаб-сержант/сержант первого класса (E-6): от $3 276 до $5 074 (135 842 - 210 384 грн).
  • Старшие сержанты (E-7 до E-9): зарплата варьируется от $3 788 (157 055 грн.) (E-7 на старте) до более $10 336 (428 818 грн.) (E-9 с более чем 30 годами службы).

Смотрите график на котором показаны заработные платы в армии США в зависимости от ранга и продолжительности службы по годам:

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнение
Заработные платы военных США в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года

Ворент-офицеры (Warrant Officers)

Это специализированные специалисты, которые имеют отдельную шкалу окладов:

  • W-1: от $3 908 до $6 753 (161 961 - 280 041 грн).
  • W-2 - W-5: рост от ~$4 452 (184 720 грн.) до более $12 800 (530 560 грн.) в месяц для старших офицеров с большим опытом.

Командиры и офицеры (Commissioned Officers)

  • Младший лейтенант (O-1): стартовая ставка - $3 998 (165 688 грн.); после 2 лет службы - $5 031 (208 536 грн).
  • Лейтенант (O-2): от $4 606 (190 963 грн.) до $6 375 (264 419 грн).
  • Капитан (O-3): от $5 331 (220 994 грн.) до $8 674 (359 533 грн.).
  • Майор (O-4): от $6 064 (251 393 грн.) до $10 125 (419 081 грн.).
  • Подполковник (O-5): от $7 028 (291 386 грн.) до $11 940 (494 463 грн.).
  • Полковник (O-6): до $14 925 (617 036 грн.) в месяц с большим стажем.
  • Генералы (O-7 до O-10): зарплаты растут до максимального разрешенного уровня - $18 808.20 (777 944 грн.), который является ограничением для высших чинов армии США.

Смотрите видео о том, как может выглядеть зарплата офицера армии США за 20 лет карьеры:

@cali_consistency Вот как может выглядеть ваша зарплата в качестве военного офицера США за 20-летнюю карьеру! #losangeles#military#salary #salary#finance#militarypay#personalfinance#army#navy#marines#airforce#spaceforce#officer♬ original sound - cali_consistency

Какая зарплата в ВСУ - сколько платят в украинской армии

В 2024 году денежное обеспечение украинских военнослужащих осталось стабильным по сравнению с предыдущим годом и состоит из базовой ставки плюс щедрых надбавок за службу во время военного положения, сообщает портал Finance.ua.

Офицеры ВСУ (денежное обеспечение без дополнительных вознаграждений)

Командный состав:

Командир бригады / командир полка ССО:

  • Сухопутные войска: 50 173 грн
  • ДШВ, морская пехота: 53 094 грн
  • Силы спецопераций (ССО): 60 404 грн

Заместитель командира бригады/полка ССО:

  • Сухопутные: 48 919 грн
  • ДШВ/морпехи: 51 793 грн
  • ССО: 58 923 грн

Командир батальона:

  • Сухопутные: 36 481 грн
  • ДШВ/морпехи: 40 103 грн
  • ССО: 53 822 грн

Заместитель командира батальона:

  • Сухопутные: 33 691 грн
  • ДШВ/морпехи: 38 333 грн
  • ССО: 52 037 грн

Командир роты:

  • Сухопутные: 31 167 грн
  • ДШВ/морпехи: 35 288 грн
  • ССО: 51 380 грн

Заместитель командира роты:

  • Сухопутные: 29 055 грн
  • ДШВ/морпехи: 33 163 грн
  • ССО: 48 443 грн

Командир взвода:

  • Сухопутные: 26 350 грн
  • ДШВ/морпехи: 30 085 грн
  • ССО: 46 675 грн

Смотрите график о том, как изменились зарплаты в ВСУ с 2022 года:

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнение
Заработные платы военных ВСУ без надбавок / Фото: скриншот с портала Finance.ua

Рядовой, сержантский и старшинский состав

Денежное обеспечение по контракту (без боевых):

Главный сержант роты:

  • От 26 094 грн (сухопутные) до 42 365 грн (ССО)

Главный сержант взвода:

  • От 25 048 грн до 40 778 грн

Командир танка/боевой машины:

  • От 24 862 грн до 40 480 грн

Командир отделения:

  • От 23 237 грн до 38 592 грн

Наводчик-оператор / механик-водитель:

  • От 21 653 грн до 36 244 грн

Стрелок / телеграфист / гранатометчик / рекрут:

  • Самые низкие ставки - от 20 152 грн (стрелок), от 21 197 грн (рекрут в ССО)

Боевые надбавки в ВСУ (вознаграждения)

Кроме того, украинские военные могут получать надбавки и бонусы, отмечает УНИАН.

  • 100 000 грн - за участие в боевых действиях, огневое поражение, служба на передовых позициях, в тылу врага.
  • 70 000 грн - за службу на линии соприкосновения или в тылу врага. Выплачивается после 30 дней службы на передовой, даже если дни накапливаются постепенно.
  • 50 000 грн - за управление подразделениями, служба в штабах и органах военного управления.
  • 30 000 грн - за выполнение боевых задач, интенсивную подготовку, логистику, разминирование, защиту объектов инфраструктуры.

Смотрите график, который показывает средний уровень денежного обеспечения в ВСУ уже с надбавками 30, 50 и 100 тыс. грн:

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнение
Средний уровень денежного обеспечения в ВСУ уже с надбавками 30, 50 и 100 тыс. грн. / Фото: скриншот с портала Finance.ua

Уточнение: эти выплаты накапливаются в зависимости от количества суток участия в боевых задачах (в среднем более 3 000 грн/день).

Единовременное пособие за первый контракт (2025)

Выплачивается в зависимости от состава:

  • Рядовой состав - 24 224 грн
  • Сержантский/старшинский - 27 252 грн
  • Офицерский состав - 30 280 грн

Дополнительные выплаты

Кроме того, существуют другие надбавки: на поднаем жилья, помощь в решении социально-бытовых вопросов - в зависимости от ежегодного порядка, утвержденного Министром обороны.

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