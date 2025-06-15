Не гаснет даже под дождем: что уже 20 лет горит в сердце Карпат и пугает местных

В прикарпатском селе уже более 20 лет из-под земли вырывается огонь, который не гаснет даже под дождем, и это явление имеет вполне реальное объяснение.

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Адский огонь на Ивано-Франковщине - что уже 20 лет горит в Карпатах / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Что известно о вечном огне на Прикарпатье

Детали утечки газа в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье существует уникальное место, где из-под земли вырывается настоящий огонь и не угасает уже более двух десятилетий, даже во время сильного дождя.

Главред выяснил, что известно об огне из земли на Прикарпатье.

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Запасы газа в Украине - что известно о селе на Прикарпатье, где огонь из земли горит уже более 20 лет

"Это огонь, который не угасает уже 20 лет. Представьте себе, посреди обычного села на Прикарпатье есть место, где из-под земли вырывается огонь", - рассказывает автор YouTube-канала "Характерник".

Речь идет о селе Лесная Слободка, расположенном в Ивано-Франковской области. В этом небольшом населенном пункте прямо возле леса находится участок земли, который удивляет даже местных жителей: прямо из-под почвы вырывается столб пламени высотой 1,5-2 метра.

Смотрите видео о странных явлениях в Украине:

"Огонь поднимается на 1,5-2 метра и не гаснет даже во время ливня", - отмечает блогер.

Наиболее вероятной причиной такого необычного явления считается утечка природного газа, которая появилась еще в советские времена. Тогда здесь вели геологоразведку в поисках нефти и газа. После завершения бурения не все скважины были законсервированы должным образом. Одно из отверстий начало пропускать газ, который со временем прорвался на поверхность.

"Официально считается, что это утечка природного газа. Еще во времена Советского Союза здесь проводили геологические разведки, бурили землю в поисках нефти и газа. Но после завершения работ некоторые скважины не закрыли должным образом. Газ пробил себе путь на поверхность. И теперь огонь здесь пылает постоянно", - объясняет автор.

Смотрите комментарии местных относительно "вечного огня" в селе Лесная Слободка:

Это место стало туристической изюминкой среди путешественников, а местные советуют сохранить точку на карте, чтобы не потерять.

"Сохраняйте, чтобы не потерять локацию", - советует блогер.

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