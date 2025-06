Какие слова слышат люди перед смертью - ученые сделали неожиданное открытие

О чем идет речь в материале:

Многим знакома история о "свете в конце тоннеля", который якобы появляется в последние мгновения жизни. Однако эта воображаемая картина покоя и умиротворения не всегда соответствует реальности. На самом деле смерть может выглядеть совсем иначе - холодной, безжизненной и тревожной.

Главред выяснил, что происходит с человеком перед смертью.

Во время процесса умирания мозг начинает поэтапно отключать свои функции, оставляя активными лишь те, что отвечают за поддержание жизненно важных органов. Это похоже на погружение в ледяную воду - внезапное и шокирующее.

Именно эта разница между тем, как работает мозг и как реагирует тело, может объяснять, почему опыт людей, переживших клиническую смерть, настолько отличается. В то же время наука имеет определенные объяснения для одного из самых загадочных и тревожных аспектов предсмертного опыта. Например, некоторые люди утверждают, что слышали, как врачи объявляли время их смерти - и это явление имеет научную основу, передает The Mirror.

Исследование, которое возглавил доктор Сэм Парния - руководитель отделения интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Лангоне при Нью-Йоркском университете, показало, что мозг иногда сохраняет активность даже после того, как сердце остановилось, - настолько долго, что человек способен воспринимать события, которые происходят вокруг, включая момент фиксации смерти.

Некоторые люди, пережившие клиническую смерть, утверждают, что после того, как медики официально зафиксировали их смерть, они слышали полноценные разговоры и даже видели помещение, в котором находились. Их показания о времени смерти и событиях вокруг подтвердили и сами медицинские работники, присутствовавшие в момент реанимации.

Эти данные были собраны в ходе масштабного исследования, где опрашивали людей, которые сохраняли сознание или воспоминания о том, что происходило вокруг, даже после остановки сердца.

Смерть определяется как момент, когда сердце перестает биться и прекращается кровоснабжение мозга.

Согласно медицинским критериям, смерть наступает тогда, когда сердце прекращает биться, а кровь перестает поступать к мозгу.

Смотрите видео доктора Сэма Парния о том, что происходит с человеком, когда он умирает:

Но есть научные свидетельства того, что мозг в этот момент может высвобождать кратковременную вспышку активности.

Так, в 2013 году ученые из Мичиганского университета зафиксировали электрическую активность в мозге девяти крыс, которым искусственно вызвали остановку сердца под анестезией. Они обнаружили всплеск мозговой активности, характерный для состояния "гиперсознания", который длился короткое время после наступления клинической смерти.

"Так же, как группа исследователей может изучать качественную природу человеческого опыта "любви", например, мы пытаемся понять точные особенности, которые люди испытывают, когда они переживают смерть, потому что мы понимаем, что это будет отражать универсальный опыт, который мы все будем иметь, когда умрем", - резюмировал доктор Парния.

Вам также может быть интересно:

Что известно о Сэме Парния

Сэм (Сэмюэл) Парния - британский врач-реаниматолог, возглавляющий исследования сердечно-легочной реанимации в Медицинском центре NYU Langone и является директором лаборатории Parnia Lab в Нью-Йорке.

Парния известен как основатель и руководитель масштабного международного исследования AWARE (AWAreness during REsuscitation) - серии многоотраслевых исследований о сознании во время остановки сердца и реанимации. В этих экспериментах использовались специальные методики для проверки реальных переживаний (out-of-body experiences), которые подтвердились у части пациентов.

Парния также является директором Human Consciousness Project при Саутгемптонском университете - инициативы, которая изучает природу сознания и его взаимосвязь с мозгом и состояниями клинической смерти.

Он автор книг, таких как Erasing Death: The Science That Is Rewriting the Boundaries Between Life and Death (2013) и Lucid Dying (2024), обращаясь к теме реанимации, кларного сознательного опыта в конце жизни и границ между жизнью и смертью.