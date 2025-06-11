Куда правильно спать головой, чтобы высыпаться: что говорит религия, фэн-шуй и Васту

Зависит ли качество сна от того, куда направлена голова во время отдыха - священник, эксперт по Васту и мастер фэн-шуй раскрыли важные детали.

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Куда правильно спать головой, чтобы выспаться - куда нельзя спать ногами / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

В какую сторону нужно спать головой по Васту

Куда нельзя спать ногами

Можно ли спать ногами к окну

Действительно ли направление, в котором мы спим головой, влияет на наше здоровье, энергию и даже духовное состояние? Священник Алексей Филюк, эксперт по Васту Анна Маркова и мастер фэн-шуй Давид Векуа помогают развеять предрассудки и объясняют, что действительно стоит учитывать для качественного сна и гармоничного пространства.

Главред выяснил, почему не надо спать головой на север.

В каком направлении спать не следует - куда должна быть направлена голова, когда спишь

В народе бытует мнение, что нельзя спать головой на запад, вроде бы так кладут только умерших. Однако священник Алексей Филюк в видео на YouTube считает, что такие советы - это лишь часть суеверий, которые не имеют ничего общего с духовностью или здоровьем.

"В детстве меня бабушка заставляла ложиться головой только на восток. Потому что это бабские суеверия. И действительно - спите себе, куда хотите. Или на запад, или на восток, или на юг, или на север", - говорит отец.

Смотрите видео о том, какое самое правильное положение для сна:

Священник отмечает, что важно не в каком направлении вы спите, а с каким внутренним настроем вы ложитесь ко сну.

"Главное, чтобы вы выспались и жили с Богом, и будете иметь здоровье. Я сегодня, так вам скажу, спал головой на запад. Проснулся, прекрасный, живой, хожу. И все нормально", - рассказывает Филюк.

Он также призывает не передавать предрассудки следующим поколениям.

"Своих детей также не учите суеверий, а учите Божьему Слову. Бог добрый и благословляет всех", - резюмировал он.

Куда нельзя спать головой по Васту - в какую сторону лучше спать головой по Васту

Другую точку зрения предлагает эксперт по Васту Анна Маркова. Она отмечает, что направление сна действительно имеет значение, но не в плане суеверий, а учитывая магнитные линии Земли:

"Если по компасу за вашей головой Север, то ноги у вас в направлении Юг. А это плохое направление, потому что во время сна идет вытягивание из организма хорошей энергии, сил и здоровья", - объясняет она.

В то же время, по ее словам, если ноги направлены на Север, это наоборот может быть полезно.

"Это дает вам силы на обучение, развитие, улучшение здоровья", - говорится в ее заметке в Instagram.

Смотрите видео о том, куда нельзя спать ногами:

Ключевым моментом является не только направление, но и сектор, в котором расположена кровать.

"В Васту есть понятие места сна. И когда голова в секторе Севера - это тоже хорошо, только чтобы ноги были не в направлении Юга, а, например, Востока", - делает вывод она.

Куда головой ставить кровать

Мастер фэн-шуй Давид Векуа в эфире "Сніданку з 1+1" обращает внимание не столько на стороны света, как на организацию пространства и ощущение безопасности.

"Когда вы засыпаете, вам хочется, чтобы вас кто-то обнял. То есть хочется, чтобы вокруг вас стало немного меньше пространства", - говорит эксперт.

Смотрите видео о том, как правильно поставить кровать по фэн-шуй:

Основные советы от Векуа:

Кровать должна стоять головой к глухой стене, а не у окна или входной двери, чтобы уменьшить потоки энергии.

Не подвешивайте люстру над кроватью, поскольку "проекция" на тело может вызвать проблемы со здоровьем.

Не загромождайте пространство вокруг кровати: "Никаких габаритных светильников или полок рядом - они давят, а пространство должно быть свободным".

Как выбрать кровать по фэн-шуй / Фото: скриншот

Идеальная спальня, по его словам, должна быть небольшой, уютной, со "спинкой" за головой и приятным приглушенным освещением.

"Чтобы накапливать деньги, восстанавливать энергию, чтобы ваше здоровье с каждым годом становилось еще крепче", - советует он.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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