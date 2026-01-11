Укр
"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

Алексей Тесля
11 января 2026, 23:19
27
Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, подчеркнул президент.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити у США 25 систем протиповітряної оборони Patriot
Владимир Зеленский рассказал об усилении ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, Wikipedia

Главное из заявлений Зеленского:

  • Нужны новые взносы партнеров в программу PURL
  • В Европе ракеты на складах есть

Приоритетным направлением во взаимодействии с международными партнерами остается обеспечение украинских военных ракетами для противовоздушной обороны и ускорение выполнения невыполненных запросов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

видео дня

По словам Зеленского, во время обсуждения с главнокомандующим Александром Сырским был рассмотрен вопрос поставок от партнеров, которые уже в пути, а также насущные потребности.

"Первый приоритет — это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить. Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все – должны быть у наших защитников неба", – отметил президент.

Он также сообщил, что сегодня состоялся доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова о коммуникации с американской стороной. "Мы планируем график встреч и дальнейших переговоров, и Украина в этом максимально конструктивна и максимально быстрая", — добавил Зеленский.

Украине грозит дефицит ракет: ПВО под угрозой

Украине грозит дефицит средств ПВО, пишет Financial Times. Риск возрастёт, если Россия сохранит или усилит ракетно-дронные удары: при таком сценарии запасы противовоздушной обороны могут быстро истощиться. Ситуацию осложняет замедление американских поставок, в том числе ракет по программе прямых закупок у производителей, которые поступают нерегулярно и с паузами.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Читайте также:

Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Владимир Зеленский война России и Украины
