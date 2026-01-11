"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

Главное из заявлений Зеленского:
- Нужны новые взносы партнеров в программу PURL
- В Европе ракеты на складах есть
Приоритетным направлением во взаимодействии с международными партнерами остается обеспечение украинских военных ракетами для противовоздушной обороны и ускорение выполнения невыполненных запросов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.
По словам Зеленского, во время обсуждения с главнокомандующим Александром Сырским был рассмотрен вопрос поставок от партнеров, которые уже в пути, а также насущные потребности.
"Первый приоритет — это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить. Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все – должны быть у наших защитников неба", – отметил президент.
Он также сообщил, что сегодня состоялся доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова о коммуникации с американской стороной. "Мы планируем график встреч и дальнейших переговоров, и Украина в этом максимально конструктивна и максимально быстрая", — добавил Зеленский.
Украине грозит дефицит ракет: ПВО под угрозой
Украине грозит дефицит средств ПВО, пишет Financial Times. Риск возрастёт, если Россия сохранит или усилит ракетно-дронные удары: при таком сценарии запасы противовоздушной обороны могут быстро истощиться. Ситуацию осложняет замедление американских поставок, в том числе ракет по программе прямых закупок у производителей, которые поступают нерегулярно и с паузами.
Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.
Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.
Что такое PURL
Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.
Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.
