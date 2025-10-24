Укр
Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

Руслана Заклинская
24 октября 2025, 20:31обновлено 24 октября, 21:09
Коалиция желающих будет усиливать военную помощь Украине.
Украина получит от Франции новые истребители Mirage и ракеты для SAMP/T / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org

Ключевые тезисы Макрона:

  • Франция в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь
  • Париж передаст истребители Mirage и ракеты Aster
  • Союзники Украины будут наращивать военную поддержку

В ближайшие дни Франция предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет об истребителях Mirage и ракетах Aster. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих.

По его словам, страны "Коалиции желающих", стремятся обеспечить для Украины "справедливый, надежный и долговременный мир". Макрон подчеркнул, что Россия продолжает вести незаконную войну и отвергает любые переговоры.

"Очень важно продолжать наши усилия - поддерживать Украину и давить на Россию", - подчеркнул он.

Также президент Франции заявил, что союзники Украины будут наращивать военную помощь. Среди приоритетов - средства противовоздушной обороны, дальнобойные возможности, дроны и системы противодействия беспилотникам.

"Я хочу подтвердить, Владимир, что в ближайшие дни мы передадим дополнительные ракеты Aster, (будут обеспечены - ред.) новые программы подготовки и новые Mirage. Кроме того, вместе с некоторыми другими коллегами мы подтвердим дополнительные инициативы, но именно на этом направлении мы должны сосредоточить главное внимание", - сказал Макрон.

Истребитель Mirage-2000 - основные характеристики
Самолеты Mirage / Инфографика Главред

Что известно о ракетах Aster

Ракеты Aster - это семейство зенитных управляемых ракет франко-итальянской разработки MBDA. Они предназначены для перехвата самолетов, крылатых ракет и баллистических целей.

В составе комплекса SAMP/T также используются ракеты Aster 30. Они способны поражать цели на расстоянии до 120 км и на высоте до 20 км.

Украина уже получила как минимум одну батарею SAMP/T в 2023 году, еще одну систему обещала передать Италия.

Самолеты и оружие для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.

Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США

Читайте также:

Что такое "Коалиция решительных"

О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела.

Официальное название - "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант - "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing).

Ключевой предмет обсуждения участников коалиции - возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.

Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Великобритания. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.

Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

война в Украине Франция Эммануэль Макрон война России и Украины Mirage 2000-5
