Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

Ключевые тезисы Макрона:
- Франция в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь
- Париж передаст истребители Mirage и ракеты Aster
- Союзники Украины будут наращивать военную поддержку
В ближайшие дни Франция предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет об истребителях Mirage и ракетах Aster. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих.
По его словам, страны "Коалиции желающих", стремятся обеспечить для Украины "справедливый, надежный и долговременный мир". Макрон подчеркнул, что Россия продолжает вести незаконную войну и отвергает любые переговоры.
"Очень важно продолжать наши усилия - поддерживать Украину и давить на Россию", - подчеркнул он.
Также президент Франции заявил, что союзники Украины будут наращивать военную помощь. Среди приоритетов - средства противовоздушной обороны, дальнобойные возможности, дроны и системы противодействия беспилотникам.
"Я хочу подтвердить, Владимир, что в ближайшие дни мы передадим дополнительные ракеты Aster, (будут обеспечены - ред.) новые программы подготовки и новые Mirage. Кроме того, вместе с некоторыми другими коллегами мы подтвердим дополнительные инициативы, но именно на этом направлении мы должны сосредоточить главное внимание", - сказал Макрон.
Что известно о ракетах Aster
Ракеты Aster - это семейство зенитных управляемых ракет франко-итальянской разработки MBDA. Они предназначены для перехвата самолетов, крылатых ракет и баллистических целей.
В составе комплекса SAMP/T также используются ракеты Aster 30. Они способны поражать цели на расстоянии до 120 км и на высоте до 20 км.
Украина уже получила как минимум одну батарею SAMP/T в 2023 году, еще одну систему обещала передать Италия.
Самолеты и оружие для Украины - новости по теме
Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.
Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.
Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США
Читайте также:
- Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощи
- США планируют оставить без помощи страны НАТО, граничащие с РФ - Reuters
- Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь Украине
Что такое "Коалиция решительных"
О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела.
Официальное название - "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант - "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing).
Ключевой предмет обсуждения участников коалиции - возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.
В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.
Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Великобритания. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.
Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.
Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред