США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

Руслана Заклинская
20 сентября 2025, 18:53
Администрация Трампа считает, что европейские союзники должны самостоятельно финансировать программы защиты от России.
США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters
США прекращают военную помощь Латвии, Литве и Эстонии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

  • США планируют прекратить помощь Латвии, Литве и Эстонии
  • Трамп хочет, чтобы Европа была менее зависимой от США
  • Европейские дипломаты опасаются провокаций России

США планируют прекратить определенную помощь в сфере безопасности для Латвии, Литвы и Эстонии. В администрации Дональда Трампа убеждены, что европейским странам следует быть менее зависимыми от американской поддержки. Об этом пишет Reuters.

Еще в августе представители Пентагона обсуждали с европейскими дипломатами ограничения помощи странам, граничащим с Россией. Трамп сосредотачивает внимание на внутренних проблемах США - борьбе с преступностью, противодействии насильственному экстремизму и пересмотре визовых программ. Американские военные при этом сосредоточатся на защите собственной территории.

видео дня

Европейские дипломаты выражали обеспокоенность, что уменьшение поддержки может стимулировать провокации России. Например, когда российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, их вытесняли F-35 из Италии, а реакция Трампа ограничилась предупреждением о "больших проблемах".

Законодатели Эстонии, Литвы и Латвии призвали пересмотреть план Трампа по сокращению помощи. Однако представители Белого дома отметили, что многие европейские союзники являются "одними из самых богатых стран мира и вполне способны финансировать эти программы, если пожелают".

Ранее Трамп также отказался вмешиваться в крупные конфликты. Белый дом был недоволен ударом Израиля по офису ХАМАС в Катаре, но не принял никаких мер.

По словам опытного американского дипломата Аарона Дэвида Миллера, Трамп, вероятно, осознал сложность международных конфликтов и не заинтересован действовать, если не видит эффективности затраченных усилий и политического капитала.

В то же время в первые месяцы своей каденции Трамп был решительным. США осуществили бомбардировку ядерных объектов Ирана и направили в Украину новые системы ПВО Patriot.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Для чего РФ провокации в странах Балтии

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии Главреду отметил, что провокации в странах Балтии дадут Кремлю основания выдвигать ультиматумы Европе, в частности по отмене санкций и возобновлению торговли и поставок энергоносителей. По его словам, экономика России сейчас переведена на военные рельсы, все остальное находится в стагнации, а для восстановления нужен европейский рынок.

При этом эксперт подчеркнул, что заставить Европу отказаться от санкций военным путем маловероятно, в том числе из-за экономических интересов Китая. Однако капитуляцию или уступки под давлением достичь вполне реально, поэтому риск провокаций в приграничных странах, особенно в Балтии, остается высоким.

Нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. В ответ Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс перехватил российские самолеты и назвала инцидент примером "безрассудного поведения России". В ответ правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием консультаций по статье 4.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Он назвал такие действия России частью системной кампании РФ против НАТО и Запада.

Кроме того, в июле июля 2024 года российский самолет незаконно нарушил воздушное пространство Литвы, которая является членом НАТО. Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства и вручило официальную претензию.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
