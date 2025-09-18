Трамп в Лондоне: США и Британия заговорили об Украине

Король Англии заговорил об Украине во время банкетной церемонии.

https://glavred.info/politics/tramp-v-londone-ssha-i-britaniya-zagovorili-ob-ukraine-10699079.html Ссылка скопирована

Чарльз сделал заявление по Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон на встречу с королем Англии Чарльзом III. Во время банкетной процессии в зале Святого Георгия в Виндзорском замке они заговорили об Украине. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что в зале присутствовали также американские чиновники. Чарльз сделал важное заявление о поддержке Украины.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", - сказал он.

видео дня

Он поблагодарил Трампа за усилия по достижению мира и отметил личную преданность в поиске решений.

Король Англии добавил, что отношения Великобритании и США выдержали "бремя общей цели и подняли амбиции относительно лучшего мира".

"Поэтому, восстанавливая наши связи сегодня вечером, мы делаем это с непоколебимой верой в нашу дружбу и общую преданность независимости и свободе", - добавил Чарльз.

Трамп не упоминал в своей речи об Украине.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия наращивает воздушные удары по Украине, в то же время Пентагон пересмотрел программу военной помощи, из-за чего поставки замедлились. По данным Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников, это создает риск дефицита средств ПВО для Украины.

В августе США согласовали продажу Украине 3 350 управляемых авиационных боеприпасов ERAM, однако их крупные поставки начнутся только в следующем году, сообщает Aviation Week.

ERAM (Extended-Range Attack Munition) - ракета для истребителей F-16 и украинских МиГ-29 с дальностью более 400 км, проект которой был запущен в июле 2024 года. США планируют производить не менее тысячи таких снарядов в год, а боевая часть весит около 227 кг, рассказал военный эксперт Олег Катков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред