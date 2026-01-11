Доллар и евро могут подешеветь: что будет с курсом валют уже с понедельника

Банкир сказал, стоит ли ждать резких курсовых колебаний.

Курс валют в Украине на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Вероятно, предложение валюты на рынке вырастет

Негативные факторы вряд ли смогут существенно изменить общую картину

Основные курсовые параметры почти повторят показатели начала января

Валютный рынок в течение следующей недели останется динамичным, но без резких перекосов. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Политика "управляемой гибкости" позволяет регулятору влиять на рынок через интервенции, не создавая резких курсовых колебаний. В результате ожидается, что основные курсовые параметры почти повторят показатели начала января", - сказал он. видео дня

Банкир подчеркнул, что особое внимание стоит обратить на вторую половину месяца.

"Мы предполагаем, что предложение валюты на рынке вырастет. В таких условиях НБУ сможет сократить свое присутствие на рынке, уменьшив объемы интервенций до 300-400 млн долл. в неделю. В дни, когда спрос и предложение будут совпадать, курс будет формироваться без прямого вмешательства регулятора", - добавил Лесовой.

По его словам, даже потенциальные негативные факторы, в частности риски для энергосистемы, вряд ли смогут существенно изменить общую картину.

"Таким образом, прогнозный диапазон официального курса доллара на следующую неделю составляет 42,3-42,9 грн. А курс евро, который зависит от мировых котировок пары доллар/евро, вероятно, будет колебаться в пределах 48,5–49,75 грн", - говорит эксперт.

По прогнозу банкира, с 12 по 18 января основные показатели валютного рынка будут следующими:

коридоры валютных изменений составят 42,3-42,9 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

Финансовый консультант Надежда Байор говорила, что Национальный банк Украины сейчас имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удерживать валюту от неконтролируемого взлета.

Она добавила, что январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны.

По ее прогнозу, к концу 2026 года доллар будет на уровне 44,3 гривни, а евро - 55 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара на 12 января, установив очередной исторический максимум. Несмотря на незначительное удешевление, евро уверенно держится выше психологической отметки в 50 гривен.

В Центре экономической стратегии заявили, что подорожание американской и европейской валют на стыке лет имеет типичный сезонный характер.

Кроме того, известно, что в проекте государственного бюджета на 2026 год ориентир по курсу доллара установлен на уровне 45,7 гривни.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

