Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

Руслан Иваненко
18 сентября 2025, 01:01
Враг использует дроны на большой высоте, чтобы пикировать на любую доступную цель в городе и наносить удары по автомобилям.
Российские FPV-дроны активнее атакуют Дружковку после прорыва под Добропольем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden/photos

Кратко:

  • Дружковка попала под удары FPV-дронов, поражают авто гражданских и военных
  • После прорыва под Добропольем активность дронов в городе существенно возросла
  • Вражеские беспилотники работают на большой высоте, нацеливаясь на любые доступные цели

Дружковка в Донецкой области постепенно становится одной из целей для FPV-дронов российских оккупационных войск. После прорыва под Добропольем активность вражеских беспилотников в городе существенно возросла.

Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор телеграмм-канала "Офицер". По его словам, под удары дронов в основном попадают автомобили, как гражданские, так и военные.

"Удары осуществляют дронами на радиоуправлении; не сказал бы, что они себя там свободно чувствуют и спокойно гоняются за автомобилями по дорогам, скорее зависают над городом на большой высоте (где радиогоризонт позволяет иметь стабильный сигнал) и пикируют оттуда на любую доступную цель", - отметил военный.

Рекомендации для жителей

"Алекс" советует жителям Дружковки не оставлять авто на открытом пространстве надолго, а лучше ставить их между деревьями или домами, где врагу сложнее заметить цель с большой высоты.

"Пока есть тенденция ударов, но довольно редкая, однако если под Константиновкой дела ухудшатся - количество ударов FPV-дронов противника увеличится пропорционально в Дружковке и Краматорске", - констатировал старший лейтенант.

Осеннее наступление РФ в Донецком регионе

Как отмечают аналитики ISW, Россия готовит осеннее наступление, перебрасывая элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей в Донецкий регион.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев, сопредседатель инициативы "Правое дело", объясняет, что главной целью этих передвижений остается полный захват Донецкой области. Он подчеркивает, что поскольку достичь этой цели исключительно военными методами врагу не удалось, Кремль пытается усилить давление, применяя инструменты военно-политического шантажа.

По словам Снегирева, наибольшие риски сейчас касаются Славянска и Краматорска, и ситуация в регионе требует внимательного мониторинга и оценки угроз.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" сообщил, что Россия сосредотачивает все свои силы возле Покровска, где идут одни из самых ожесточенных боев. Враг стремится контролировать логистику, из-за чего попасть в город и проводить ротации стало чрезвычайно сложно.

Напомним, что Купянск остается значимой целью российских оккупантов на фронте. Враг хочет любой ценой прорваться в Купянск. Сначала противник использовал газовую трубу для проникновения в город, однако ВСУ взорвали эту "переправу". Теперь россияне на лодках и плотах через реку Оскол пытаются прорываться.

Кроме того, в DeepState назвали еще одно горячее направление на фронте. Аналитики сказали, что российские оккупанты пытаются прорваться в Ямполь. При этом они одевают гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Ямполь расположен на юго-востоке от Лимана.

война в Украине Дружковка Фронт
