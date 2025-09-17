Укр
ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

Марина Фурман
17 сентября 2025, 15:47
Сейчас у россиян стоит задача обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.
Командир рассказал, что происходит вблизи Купянска

Основное:

  • Газовую трубу в Купянске взорвали
  • Россияне на плотах и лодках рвутся к Купянску

Купянск остается значимой целью российских оккупантов на фронте. Враг хочет любой ценой прорваться к Купянску. Сначала противник использовал газовую трубу для проникновения в город, однако ВСУ взорвали эту "переправу". Теперь россияне на лодках и плотах через реку Оскол пытаются прорываться. Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрий Федоренко в комментарии "Суспільному".

"На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее взорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя" - сообщил командир.

По его словам, из-за того, что труба находится на временно оккупированной территории, наши военные не могут ее выкопать. В то же время противник постоянно обстреливает этот объект артиллерией и беспилотниками, однако повредить его огневыми средствами удалось.

Федоренко отметил, что сейчас враг вынужден снова нарастить перемещение через реку Оскол по предыдущим сценариям - на лодках и плотах.

Он добавил, что главная цель россиян - обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.

Что происходит в Купянске

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в комментарии "Суспільне Харків" рассказал, что в Купянске идут уличные бои с диверсионно-разведывательными группами.

"На текущий момент в самом Купянске присутствуют в значительном количестве диверсионно-разведывательные группы противника. Сказать о том, что противник полностью завладел каким-то районом, где не осталось представителей Сил обороны, пока преждевременно", - сказал Федоренко.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Как писал Главред, на Купянском направлении в Харьковской области ситуация остается тяжелой. Российским оккупантам нужен не столько сам Купянск, сколько Купянск-Узловой, где расположена узловая станция железной дороги, необходимая для обеспечения подразделений.

Недавно аналитики сообщили, что оккупационная армия Путина 15 и 16 сентября проводила наступательные операции в районе населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Красное Первое, а также в направлении Петропавловки и Песчаного.

Кроме того, в DeepState назвали еще одно горячее направление на фронте. Аналитики сказали, что российские оккупанты пытаются прорваться в Ямполь. При этом они одевают гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Ямполь расположен на юго-востоке от Лимана.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

война в Украине линия фронта Купянск Купянское направление
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

