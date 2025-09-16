Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

Гетьман считает, что летом оккупанты тренировались, а в холодный период года они "попытаются что-то сделать".

Оккупанты зимой готовят новое наступление / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Оперативное командование "Запад"

Главное:

Россия готовится к новому наступлению зимой

Враг все еще надеется достичь успехов на фронте

Летнее наступление российских оккупантов полностью провалилось, осенью сильно продвинуться на фронте им также не удастся. Сейчас противник давит эмоционально и заявляет, что зимой он может достичь успеха на фронте, благодаря наступательным операциям. Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Майор вспомнил, что враг летом пытался накапливать силы, в частности, на Запорожском направлении для проведения наступательных операций осенью, однако у армии Путина осталось не так много времени, ведь дожди уже "на носу".

При этом Гетьман обратил внимание на сообщения со стороны россиян, что главный удар будет не осенью.

"Главный удар будет зимой. То есть, они готовятся к зимней кампании. Летом они тренировались, а осенью попытаются что-то сделать... В конце августа начались первые разговоры о том, что зимой... они снова всех победят", - сказал майор.

Таким образом, российские оккупанты продолжают морально давить, демонстрируя уверенность, что зимой им удастся достичь существенных результатов.

Где россияне могут начать наступление - ответ военного

Недавно начальник вооружения 110-й отдельной механизированной бригады майор Илья Стрюк сообщил, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.

По словам майора, сейчас противник сосредоточил на этом участке фронта определенное количество личного состава.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, на Добропольском направлении украинские подразделения проводят одну из самых успешных операций последних месяцев. Противник оказался в оперативном окружении, а его потери значительно превышают украинские.

Напомним, в пресс-службе 1-го корпуса НГУ "Азов" заявили, что украинские военные освободили населенный пункт Панковка и прилегающие территории в Покровском районе Донецкой области.

Недавно в DeepState назвали еще одно горячее направление на фронте. Аналитики сказали, что российские оккупанты пытаются прорваться в Ямполь. При этом они одевают гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Ямполь расположен на юго-востоке от Лимана.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор НГУ в отставке. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

