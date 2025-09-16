Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

Лидеры США и Украины встретятся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп и Зеленский, вероятно, встретятся в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

Анонсирована встреча Трампа и Зеленского

Саммит состоится в Нью-Йорке на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе. Встреча состоится в Нью-Йорке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает LBC.

Госсекретарь США отметил, что Трамп имел "несколько звонков с Путиным, несколько встреч с Зеленским, в частности, вероятно, на следующей неделе снова в Нью-Йорке", где лидеры собираются на Генеральную Ассамблею ООН.

Отметим, на 22 сентября 2025 года запланировано заседание высокого уровня в ознаменование восьмидесятой годовщины ООН.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине. Он не исключил встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом Трамп полагает, что организовать ее будет нелегко.

"Переговоры будут. Но вероятно, мне придется вмешаться. Путин и Зеленский настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить. Они просто не способны говорить друг с другом", - сказал президент США.

В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира нужно согласие обеих сторон, но пока нет результатов с российской стороны.

"Мы не получили таких результатов от России", - отметил он.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что урегулирование войны России против Украины оказалось значительно сложнее, чем ожидалось. Переговоры по завершению войны находятся на последних 10 ярдах пути, именно поэтому они такие тяжелые.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил: если Европа "внесет свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Где будет приниматься решение об окончании войны: мнение эксперта

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что решение об окончании войны будет приниматься не в Москве. По его мнению, стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем.

"Решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - сказал Пендзин в интервью Главреду.

По его словам, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения относительно дальнейшей судьбы украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - добавил он.

