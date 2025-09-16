"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

Скотт Бессент напомнил,что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины в размере от 50% до 100% для Китая и Индии.

США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары

Бессент раскритиковал закупки нефти РФ некоторыми европейскими странами

Если Европа "внесет свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg, подчеркнув, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Он отметил, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если только европейские страны не введут высокие пошлины на Китай и Индию.

"Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", - сказал он.

Бессент напомнил,что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти - основного источника доходов. При этом он раскритиковал закупки российской нефти некоторыми европейскими странами, в то время как другие покупают нефтепродукты, переработанные в Индии из российской нефти, заявив, что они способствуют финансированию конфликта.

"Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней".

Бессент также заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для рассмотрения вопроса об ужесточении санкций в отношении российских компаний, включая такие крупные нефтяные компании, как "Роснефть" и "Лукойл", а также для подготовки к более активному использованию российских суверенных активов, замороженных после вторжения Москвы на Украину в 2022 году.

Этого можно было бы добиться, сначала изъяв небольшие части замороженных активов на сумму 300 миллиардов долларов, или разместив их в специальном юридическом лице, которое могло бы служить обеспечением по кредиту для Украины, сказал он.

Санкции в 500% против России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в конце июня Линдси Грэм говорил, что Трамп одобрил продвижение законопроекта о 500% пошлинах против покупателей российских энергоносителей. Тогда он прогнозировал принятие документа после июльской паузы в Сенате.

В середине июле Трамп поставил России 50-дневный ультиматум: либо мирное соглашение с Украиной, либо пошлины против стран, которые покупают ее нефть и энергоносители. Позже ультиматум был сокращен до 12 дней. В связи с этим Грэм отложил свой законопроект. Однако никаких существенных решений (кроме пошлин в 25% против Индии) Трамп не принял.

15 августа между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся саммит на Аляске. По его итогам Трамп отказался от требований по прекращению огня и теперь фактически не готов вводить санкции в отношении России.

