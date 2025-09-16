Укр
Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

Анна Ярославская
16 сентября 2025, 08:11обновлено 16 сентября, 09:00
Президент надеется, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский назвал способ завершить войну / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главные тезисы:

  • Остановка войны возможна только при наличии четких гарантий безопасности
  • Документ о гарантиях должен быть заключен еще до окончания войны
  • Важна четкая позиция Трампа, от которого зависит будущее Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

Зеленский подчеркнул в интервью Sky News, что остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер - ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что конкретный документ должен быть еще до окончания войны.

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - заявил Зеленский.

Кроме того, он считает, Трамп может предоставить Украине ПВО в необходимом количестве, поскольку "у США их достаточно".

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок высказала предположение, что миротворческие силы ООН могут сыграть роль в урегулировании войны в Украине.

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины имеют прогресс в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине, однако для их внедрения должно быть выполнено одно условие. Речь идет о заключении мирного соглашения.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантии безопасности: какие соглашения заключила Украина / Инфографика: Главред

4 сентября 2025 года в Париже состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, которая завершила масштабную встречу "Коалиции желающих". Были достигнуты стратегические договоренности по гарантиям безопасности для Украины.

Глава МИД Андрей Сибига уверен, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под удар

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

