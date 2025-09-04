Укр
Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

Юрий Берендий
4 сентября 2025, 17:57обновлено 4 сентября, 18:43
"Коалиции желающих" удалось договориться о комплексных гарантиях безопасности для Украины, включая присутствие иностранных войск, отметил Зеленский.
Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны
Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие гарантии безопасности получит Украина
  • Сколько стран согласились ввести миротворцев в Украину
  • Какой ультиматум выдал Трамп для Словакии и Венгрии

4 сентября 2025 года в Париже состоялась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, которая завершила масштабную встречу "Коалиции желающих". Было достигнуто стратегических договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.

Главред собрал главные заявления лидеров Украины и Франции по итогам переговоров.

Какие потери РФ в войне

Президент Франции Макрон сообщил, что Россия приняла предложение президента Трампа о безусловном прекращении огня в Аль-Риаде 11 марта. Однако с тех пор Москва только усилила свои фальшивые требования и инсценированные переговоры, пытаясь выиграть время и упорно удерживаясь за ревизионистские и империалистические цели, которые не подлежат согласованию.

По его словам Россия продолжает это безумие постоянной войны, увеличивая атаки на украинское гражданское население, как показывают последние дни и недели, нанося значительные недопустимые потери и используя войска из других стран только для того, чтобы получить несколько дополнительных квадратных километров территории.

"Ценой необычных потерь Россия потеряла более миллиона солдат в этих усилиях, для этого чтобы занимать менее 1% территории Украины с ноября 2022 года. Цель нашего раунда было разложить факторы переговоров в правильной последовательности", - сказал Макрон.

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны
/ Фото: скриншот

Какие гарантии безопасности получит Украина

Макрон очертил ключевые принципы гарантий безопасности для Украины. Во-первых, никаких ограничений для украинской армии - ни по ее составу, ни по масштабам или возможностям. Также планируется предоставить Украине возможность восстановить армию, чтобы она могла стратегически сдерживать любую потенциальную агрессию. Для этого были привлечены взносы от всех стран.

Второй аспект - это силы обеспечения безопасности.

"Эти 26 стран согласились направить войска в Украину как силу гарантии или присутствовать на земле, на море или в воздухе, чтобы обеспечить поддержку украинской территории и самой Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира", - отметил президент Франции.

Он добавил, что эта миссия не имеет целью вести войну против России. Ее задача - гарантировать мир и четко послать стратегический сигнал.

"Развертывание будет происходить в условиях прекращения огня, не на линии фронта, а в географических зонах, которые сейчас определяются. Цель состоит в том, чтобы предотвратить любую новую масштабную агрессию и обеспечить явное привлечение этих 26 государств к долгосрочной безопасности Украины", - сказал Макрон.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
/ Инфографика: Главред

Макрон пригрозил России санкциями

Макрон подчеркнул, что если Россия и в дальнейшем будет избегать конкретных мирных переговоров, то вместе с США будут введены дополнительные санкции как ответ на отказ Москвы. Именно в таком контексте это обсуждалось во время разговора с президентом Трампом.

"Мы стоим справедливый мир. И не может быть компенсации за агрессию, за нарушение международного права. Это является прелюдией к более новым войнам", - указывает он.

санкции
/ Инфографика: Главред

Зеленский о визите Путина в Китай

Российский лидер Владимир Путин может воспринимать встречу с руководителем Китая Си Цзиньпином как своеобразное "согласование" для продолжения войны в Украине.

Зеленский отметил, что после этой встречи в Китае сложилось "очень специфическое впечатление". Очевидно, Путин будет пытаться использовать ее как "как бы разрешение" продолжать войну.

"Да и вообще своим поведением Путин пытается показать, что давление на него вроде бы не влияет. На самом деле ситуация, мы считаем, другая принципиально. Давление работает, ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией", - сказал президент.

Новый формат ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о рамочных гарантиях безопасности для Украины, согласованных 26 странами коалиции желающих. На брифинге в Париже он отметил, что это предусматривает сильную украинскую армию, развитие оружейного производства в Украине и Европе, программы закупки дефицитного оружия, в частности ПВО, у США, а также движение к членству в Евросоюзе.

В гарантии также входит запрет на сокращение численности армии Украины, а партнеры согласовали присутствие иностранных войск на украинской территории.

"Пока не готов говорить в количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой. Мы понимаем количество тех, кто уже согласился", - сказал президент.

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны
/ Фото: скриншот

Обсуждается также "бэкстоп" США. Зеленский отметил, что пока формат их участия окончательно не определен, однако некоторые элементы уже понятны.

По ПВО рассматривают новый формат, и если президент Дональд Трамп его одобрит, детали будут обнародованы.

Зеленский ответил Путину на предложение переговоров в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия делает все возможное, чтобы отложить встречу лидеров.

По его словам, американские партнеры передали, что Путин пригласил его в Москву, что, по мнению Зеленского, выглядит как способ избежать проведения встречи.

"Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече, это уже неплохо. Но пока что мы не видим их желания окончания войны", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры такого уровня должны завершаться конкретным результатом, желательно прекращением войны.

О чем удалось договориться с Трампом

После конференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие недели будет четко определен вклад США в гарантии безопасности для Украины.

"Мы провели телефонный разговор с Трампом. Выводы следующие: в ближайшие недели мы определим четко, какой будет вклад Америки в этой коалиции (желающих - ред.)... Мы финализируем в ближайшие недели вклад Америки", - отметил президент Франции.

Трамп, Зеленский
/ Фото: Офис президента Украины

Он отметил, что во время переговоров обсуждались взносы европейских, азиатских и тихоокеанских стран, а также Канады.

Макрон добавил, что были определены первые и вторичные обязательства для прекращения войны, и эти договоренности были согласованы с президентом Трампом.

Сколько военных стран Запада будет в Украине для обеспечения гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные стран-партнеров будут привлечены к гарантиям безопасности Украины, и уже есть примерное понимание количества тех, кто согласился. Он отметил, что присутствие партнерских войск будет обеспечено, хотя точное количество пока не готов озвучивать, однако ориентировочные данные уже известны.

"И присутствие, как я сказал, оно разное, оно как в небе, на море, так и на земле", - сказал Зеленский.

Макрон намекнул на новый формат переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что следующим этапом урегулирования конфликта могут стать прямые переговоры между лидерами Украины и России с участием США.

"Мы координируем наши действия по санкциям, чтобы быть более эффективными и прекратить работу военной машины России. Мы обсуждали это с президентом Трампом. Следующие этапы просты", - отметил Макрон.

По его словам, планируется организовать двустороннюю встречу президентов Украины и России, а также трехсторонний формат с участием президента США для продвижения мирного урегулирования конфликта.

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны
/ Фото: скриншот

Ультиматум Трампа для Венгрии и Словакии

Трамп во время онлайн-встречи "коалиции желающих" давил на европейских лидеров из-за российской нефти. Во время онлайн-встречи "коалиции желающих" Трамп призвал европейских лидеров прекратить покупку российской нефти, которая финансирует войну, отметив, что за год Россия получила 1,1 млрд евро от продажи топлива ЕС. Он также подчеркнул необходимость экономического давления на Китай из-за финансирования военных действий России.

"Трамп в сегодняшнем разговоре открыто сказал, что Венгрия и Словакия помогают военной машине РФ, покупая российскую нефть, и это нужно останавливать... Рад, что сегодня США абсолютно открыто говорят о том, что эти страны помогают российской машине войны", - сообщил президент Украины Зеленский.

нефтепровод
/ Инфографика: Главред

Зеленский добавил, что когда Россия атаковала украинскую энергетику, а Украина отвечала ударами по российской, именно эти две страны жаловались Трампу на действия Украины.

"Поэтому Украина нашла такой вид санкций", - добавил Зеленский.

Возможно ли повторение Будапештского меморандума или Минских соглашений

Президент Зеленский высказался относительно предотвращения повторения ситуации с Будапештским меморандумом.

По его словам, все партнеры осознают необходимость предоставления гарантий безопасности Украине через голосование на уровне парламентов. Он подчеркнул, что повторение подобной ошибки недопустимо, и договоренности о безопасности должны быть закреплены законодательно.

"Все партнеры понимают, что повторение Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, так же как и минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, а значит нужно, чтобы они голосовались в парламентах тех или иных стран", - заявил он.

санкции война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры гарантии безопасности
