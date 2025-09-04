'Коалиция желающих' готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

Страны из "Коалиции желающих" согласились поставлять Украине дальнобойные ракеты, чтобы усилить ее обороноспособность и давление на Путина, отметил Стармер.

"Коалиция желающих" будет поставлять Украине ракеты большой дальности / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Стармер:

Страны из "Коалиции желающих" готовы поставлять в Украину ракеты большой дальности

Важно усилить давление на Путина для прекращения войны

Страны "Коалиции желающих" согласились предоставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 4 сентября виртуально присоединился к встрече "Коалиции желающих".

"Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров по Коалиции желающих о поставках Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны", - говорится в сообщении.

Во время выступления Стармер подчеркнул, что Путину нельзя доверять, ведь он одновременно затягивает мирные переговоры и осуществляет жестокие удары по Украине. Он напомнил, что на прошлой неделе безразборные атаки в Киеве повредили здания Британского совета и делегации ЕС, что лишь подтверждает эту позицию.

Комментируя новые военные планы "Коалиции желающих", премьер-министр подчеркнул, что группа имеет незыблемое обязательство перед Украиной, которое поддерживает президент США Дональд Трамп, и сейчас очевидно, что нужно усилить давление на Путина, чтобы заставить его остановить военные действия.

Стармер также выразил благодарность военным планировщикам за их подготовку, которая позволит развернуть войска в случае прекращения огня. Лидеры выразили надежду на скорейшее возобновление переговоров.

Какие есть козыри Украины в войне против России - мнение эксперта

Как писал Главред, если говорить о сильных сторонах Украины, то прежде всего это стойкость украинского народа и мощь ВСУ. Украинское общество не собирается сдаваться перед Путиным. Об этом заявил политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это увидел весь мир еще в 2022 году. Ведь тогда никто не верил, что мы выстоим перед Россией. Никто, включая наших западных партнеров, в частности тогдашнего президента США Байдена и многих других. Но - выстояли, потому что оказалось, что у нас сильные армия и общество", - отметил Фесенко.

По его словам, еще одним преимуществом Украины являются удары по глубине российской территории. Украинские военные еще не используют баллистические или крылатые ракеты, но почти ежедневно наносят мощные удары беспилотниками по стратегически важным объектам РФ.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Госдепартамент США согласовал контракт на поставку Украине авиационных управляемых боеприпасов ERAM и соответствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Согласно информации ведомства, Киев планирует приобрести до 3 350 ракет ERAM вместе с таким же количеством GPS/INS модулей.

При этом США больше не выделяют средств на прямую военную помощь Украине, а вместо этого делают акцент на продажу вооружения и техники странам-партнерам по НАТО. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время заседания правительства в Белом доме.

Тем временем министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил на брифинге в Одессе, что страна может передать Украине истребители F-16 уже в течение ближайшего месяца.

О персоне: Кир Стармер Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

