"Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

Руслана Заклинская
26 августа 2025, 22:27
Президент США заявил, что Вашингтон больше не финансирует военную помощь Украине.
США переходят от финансирования Украины к продаже оружия союзникам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Трампа:

  • США больше не финансируют военную помощь Украине
  • Вашингтон зарабатывает на продаже оружия странам НАТО
  • Заводы в США удваивают производство оружия

США больше не выделяют финансирование на прямую военную помощь Украине. Вместо этого Вашингтон делает ставку на продажу оружия и военной техники союзникам по НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме.

"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", - сказал Трамп.

Он пояснил, что главное финансовое бремя теперь несут европейские партнеры, а США сосредоточились на производстве и реализации собственной военной продукции. Трамп подчеркнул, что союзники отдают предпочтение именно американским системам вооружений, поскольку они считаются самыми качественными и эффективными в мире.

"Мы стараемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительное и наступательное вооружение", - добавил президент США.

Кто убедил Трампа изменить позицию по Украине

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил,что именно инициатива Мерца стала решающей в том, что Трамп согласился продолжить военную поддержку Украины. Канцлер изначально четко артикулировал свою позицию и выступал за безоговорочную помощь Киеву.

По словам Вадефуля, Мерц не только проводил переговоры с Трампом в Белом доме и во время саммита G7, но и неоднократно звонил ему лично. В этих разговорах канцлер подчеркивал: "Сейчас Соединенные Штаты как никогда нужны миру".

Помощь Украине - новости по теме

Напомним, 24 июля США согласовали два пакета военной помощи Украине на более 330 млн долларов. Первый на 180 млн долл. - для усиления ПВО, а второй на 150 млн долл. - для ремонта и модернизации самоходных гаубиц M109, включая обучение и логистическую поддержку.

Также 1 августа Сенат США по вопросам ассигнований утвердил оборонный бюджет на следующий год в размере 852 млрд долларов, где предусмотрено около 1 млрд для поддержки Украины, несмотря на просьбу администрации Дональда Трампа исключить эти расходы. Из них 800 млн долларов пойдут на Инициативу по безопасности Украины (USAI), а еще 225 млн - на безопасность Балтии.

Как сообщал Главред, 4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новом пакете помощи Украине на €500 млн. В него войдут американские вооружения, в частности ракеты и комплектующие для систем Patriot.

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

