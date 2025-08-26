'Миллионы, а в перспективе и миллиарды': Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

Ключевые тезисы Трампа:
- США больше не финансируют военную помощь Украине
- Вашингтон зарабатывает на продаже оружия странам НАТО
- Заводы в США удваивают производство оружия
США больше не выделяют финансирование на прямую военную помощь Украине. Вместо этого Вашингтон делает ставку на продажу оружия и военной техники союзникам по НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме.
"Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, но мы пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО - на миллионы, а в перспективе и миллиарды долларов", - сказал Трамп.
Он пояснил, что главное финансовое бремя теперь несут европейские партнеры, а США сосредоточились на производстве и реализации собственной военной продукции. Трамп подчеркнул, что союзники отдают предпочтение именно американским системам вооружений, поскольку они считаются самыми качественными и эффективными в мире.
"Мы стараемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительное и наступательное вооружение", - добавил президент США.
Кто убедил Трампа изменить позицию по Украине
Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил,что именно инициатива Мерца стала решающей в том, что Трамп согласился продолжить военную поддержку Украины. Канцлер изначально четко артикулировал свою позицию и выступал за безоговорочную помощь Киеву.
По словам Вадефуля, Мерц не только проводил переговоры с Трампом в Белом доме и во время саммита G7, но и неоднократно звонил ему лично. В этих разговорах канцлер подчеркивал: "Сейчас Соединенные Штаты как никогда нужны миру".
Напомним, 24 июля США согласовали два пакета военной помощи Украине на более 330 млн долларов. Первый на 180 млн долл. - для усиления ПВО, а второй на 150 млн долл. - для ремонта и модернизации самоходных гаубиц M109, включая обучение и логистическую поддержку.
Также 1 августа Сенат США по вопросам ассигнований утвердил оборонный бюджет на следующий год в размере 852 млрд долларов, где предусмотрено около 1 млрд для поддержки Украины, несмотря на просьбу администрации Дональда Трампа исключить эти расходы. Из них 800 млн долларов пойдут на Инициативу по безопасности Украины (USAI), а еще 225 млн - на безопасность Балтии.
Как сообщал Главред, 4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новом пакете помощи Украине на €500 млн. В него войдут американские вооружения, в частности ракеты и комплектующие для систем Patriot.
