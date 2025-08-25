Укр
США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

Юрий Берендий
25 августа 2025, 19:42
США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне
Президент Трамп в понедельник заявил, что "конфликты личностей" затрудняют мирные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на брифинге в Белом Доме, передает New York Post.

"Честно говоря, я думал, что самым простым будет конфликт между Россией и Украиной. Но оказалось, что это большие конфликты личностей. Такое бывает. Но мы это остановим. В конце концов", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов присоединиться к гарантиям безопасности, однако финансирование Украины со стороны США больше не будет осуществляться.

"Мы больше не платим Украине никаких денег", - сказал Трамп.

Относительно гарантий безопасности для Украины Трамп отметил, что конкретные детали еще не обсуждались.

"Если мы договоримся, вы не будете... Я не верю, что у вас будут большие проблемы, но мы поддержим это, потому что я хочу, чтобы люди перестали гибнуть", - отметил Трамп.

Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что после встречи на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он общался с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о содержании разговора Трамп ответил, что каждая его беседа с Путиным была конструктивной, но его возмущает, когда после этого бомбардируют Киев или другие города.

"Я думаю, что мы закончим войну. Это трудно. То, что он (российский диктатор и военный преступник Владимир Путин - ред.) поехал в Аляску, нашу страну, я думаю, было важным заявлением о том, что он хочет это сделать. Ему (Путину - ред.) было нелегко поехать в Аляску, знаете, приехать сюда", - сказал Трамп, назвав саммит "очень успешным днем".

Кроме того, он отметил, что обсуждал с Путиным вопрос ограничения ядерного оружия.

"Ракеты, ядерное оружие - мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России - второе место, а у Китая - третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит", - считает Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин не желает встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за личной неприязни к нему. На пресс-конференции в понедельник Трамп ответил на вопрос журналистов, что причина отказа Путина заключается именно в этом.

Новость дополняется...

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Трамп новости мирные переговоры
