"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

Юрий Берендий
11 августа 2025, 09:03
Трамп устанавливает дедлайны в вопросе войны РФ против Украины с тактической целью, и в эту "игру" он сможет "играть" еще очень долго, отметил эксперт.
'Мы неправильно понимаем его подход': что задумал Трамп насчет войны в Украине
Что на самом деле задумал Трамп по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем сказал Разумный:

  • Какой мотив Трампа по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ
  • Какова цель дедлайнов Трампа

Ультиматумы и дедлайны президента США Дональда Трампа, направленные на Россию и лично на диктатора Путина, имеют прежде всего тактическую цель. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Разумный.

По его словам, Дональд Трамп имеет немало мотивов. Как амбициозный политик, которого социологи и психологи даже называют нарциссическим, он стремится выполнить свое обещание, выступить миротворцем и завершить войну, которая, по его собственным словам, вообще бы не началась, если бы он тогда был президентом.

"Этот "пунктик" у него действительно существует, но он подходит к нему не настолько прямолинейно и эмоционально, как нам, возможно, хотелось бы", - указывает политический эксперт.

Эксперт отмечает, что для Трампа, с его значительным бизнес-опытом, очевидно, что достижение любых договоренностей - это длительный процесс. Он сознательно использует слово "сделка", хотя оно не полностью передает специфику той "торговли", к которой он привык.

Разумный указывает на то, что Трамп хорошо понимает, что подобные процессы продвигаются медленно, а параллельно с украинско-российским направлением продолжаются и другие - например, израильско-палестинский конфликт или переговоры между Пашиняном и Алиевым. В международной политике таких треков много, и каждый из них может иметь непредсказуемые сюжетные повороты.

"Трамп, конечно, декларирует определенные дедлайны, но делает это скорее с тактической целью. Поэтому, когда мы спрашиваем, когда же у него "лопнет терпение" и он "ударит кулаком", - мы неправильно понимаем его подход. Его эмоциональные заявления и другие демонстративные шаги - это преимущественно тактические приемы, элементы позиционирования, часть игры. И в эту игру Трамп, очевидно, может играть достаточно долго", - резюмировал он.

Почему Путин согласился на переговоры с Украиной

В интервью Главреду политолог и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук пояснил, что цель Путина довольно очевидна - затянуть время, чтобы избежать введения новых жестких санкций и не допустить дальнейшего ухудшения отношений с США и Дональдом Трампом. Это, по его словам, последний манипулятивный аргумент Кремля в этой теме.

Путин, вероятно, попытается использовать тему прекращения огня и завершения войны, чего хочет и Трамп. Фактически он озвучил то, что американский президент хотел услышать, надеясь, что это поможет избежать новых санкций и выиграть еще немного времени.

"Ведь основная задача Путина - выиграть время. Он считает, что на фронте у него все прекрасно, следовательно, он скоро всех победит. Но санкции могут быть очень и очень болезненными - как и любые другие меры. Поэтому он банально тянет время, надеясь, что пока он это делает, все как-то само решится в его пользу. Соответственно, потребность в каких-то переговорах исчезнет", - резюмировал Олещук.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и военного преступника, президента РФ Владимира Путина. Белый дом пока не раскрывает точное место проведения, однако СМИ выяснили, что Секретная служба США арендовала для мероприятия шестикомнатный дом в Анкоридже.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Кремль планирует использовать этот саммит для углубления раскола между США и Европой, а не для реальных мирных усилий.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится урегулировать конфликт в Украине, исходя из текущей линии фронта, и будет искать переговорное решение, которое было бы приемлемым и для украинцев, и для россиян.

О персоне: Максим Разумный

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

война в Украине Дональд Трамп Максим Розумный Трамп новости мирные переговоры
14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

