В США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске - чего ждать Украине

Москва стремится использовать запланированный саммит на Аляске, чтобы обвинить Украину и Европу в препятствовании миру, говорится в отчете (ISW).

О чем говорится в материале ISW:

Как Россия хочет использовать саммит на Аляске

РФ не будет соглашаться на компромиссы в вопросе военных целей

Москва будет нарушать любые заключенные договоренности

Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Какова цель Кремля на переговорах Путина и Трампа

Аналитики, изучив заявления российских чиновников, отмечают, что Москва возлагает ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Украину и европейские страны. В частности, 10 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа якобы мешает США остановить войну в Украине.

В то же время 9 августа лидер ЛДПР Леонид Слюцкий обвинил европейские государства в антироссийской политике и в препятствовании быстрому завершению конфликта.

По данным ISW, 10 августа российский политолог Сергей Марков в комментарии Washington Post заявил, что для России главная цель саммита на Аляске - показать Украину и Европу как основные препятствия для достижения мира, снимая ответственность с себя. Он подчеркнул, что Москва не намерена уступать, а единственным возможным компромиссом считает временное прекращение боевых действий с последующими планами захватить Одесскую, Харьковскую области и города Херсон и Запорожье. Марков также выразил надежду, что Дональд Трамп признает Зеленского главной причиной войны, а европейских лидеров - второй, при этом исключив вину России.

"Европейские и украинские чиновники, включая Зеленского, последовательно демонстрируют свою готовность способствовать и участвовать в добросовестных переговорах и внедрять существенные соглашения о прекращении огня для продвижения мирной инициативы, которую Россия последовательно отклоняет, стремясь к постепенным победам на поле боя и дополнительным уступкам со стороны Украины и Запада. Кремль давно пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада и отвлечение внимания от неуступчивости России относительно мирного процесса и нежелания идти на компромисс относительно первоначальных требований Путина по войне", - говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что Россия, вероятно, и в дальнейшем не будет соглашаться ни на какие компромиссы относительно своих давних военных целей - недопущения вступления Украины в НАТО, установления в Киеве пророссийского марионеточного правительства и полной демилитаризации страны, что означало бы ее капитуляцию.

Они также считают, что Москва, скорее всего, будет нарушать и использовать в собственных интересах любые будущие договоренности о прекращении огня, обвиняя в нарушениях Украину, как это неоднократно происходило весной 2025 года.

Какова позиция Украины относительно переговоров на Аляске

Как писал Главред, посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS News выразила убеждение, что во время переговоров с Россией Соединенные Штаты будут действовать с позиции силы, а впоследствии удастся найти общее решение для завершения войны. Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, она отметила надежды, что Трамп сможет показать эффективность и достичь весомых результатов.

"Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", - сказала Маркарова.

Переговоры Трампа и Путина - что известно о саммите на Аляске

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 августа президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хорошие шансы" на проведение в ближайшее время встречи на высшем уровне с Россией, которая потенциально может привести к завершению войны в Украине.

В Белом доме рассматривают возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит на Аляске, где Трамп может встретиться с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. Трамп не исключает проведения трехсторонних переговоров, и в Вашингтоне надеются на участие Зеленского.

По информации The Wall Street Journal, которая ссылается на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника, Путин может предложить официальное закрепление за Россией части оккупированных украинских территорий в обмен на вывод войск из других районов страны.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

