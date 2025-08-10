В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США завершают финансирование войны в Украине.

США работают над организацией переговоров Путина и Зеленского

Мирное соглашение вряд ли удовлетворит Украину или Россию

Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию войны в Украине с учетом текущей линии соприкосновения. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

Он заявил, что Штаты попытаются найти какое-то переговорное решение, с которым "украинцы и россияне смогут жить".

"Если взять текущую линию соприкосновения между Россией и Украиной... мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить. Где они смогут жить в относительном мире, прекратятся убийства", - отметил вице-президент США.

Он добавил, что "и россияне, и украинцы, вероятно, в конце концов будут недовольны".

Встреча Зеленского с Трампом

Вице-президент США сообщил, что американцы работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Также ведется работа над организацией трехсторонней встречи, цитирует Reuters.

"США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны в Украине - Главред). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский", - заявил он.

В то же время Вэнс отметил, что проведение встречи Путина и Зеленского перед саммитом на Аляске будет непродуктивной. Поэтому она состоится уже после переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля.

Вице-президент США заявил, что считает дипломатическим прорывом предстоящую встречу Трампа и Путина.

"Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти 3 лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", - отметил Вэнс.

Финансирование войны в Украине

Вэнс сказал, что США будут сворачивать финансирование военной помощи Украине, поскольку хотят достичь мирного урегулирования.

По его словам, Европа должна взять на себя большую роль в урегулировании войны в Украине.

"Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей - мы не против, но сами больше это финансировать не будем", - добавил он.

Напомним, Главред со ссылкой на Bild писал, что следующая неделя может стать судьбоносной для Украины.

Тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что только решительная политика может заставить Россию остановить военную агрессию против Украины. В то же время нельзя делать никаких "подарков" стране-оккупанту России.

Ранее в Bloomberg писали, что Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

