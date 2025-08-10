Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

Марина Фурман
10 августа 2025, 18:07обновлено 10 августа, 18:50
504
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США завершают финансирование войны в Украине.
Вэнс, ВСУ
Вэнс сделал ряд заявлений по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Википедия

Ключевые тезисы:

  • США работают над организацией переговоров Путина и Зеленского
  • Мирное соглашение вряд ли удовлетворит Украину или Россию

Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию войны в Украине с учетом текущей линии соприкосновения. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

Он заявил, что Штаты попытаются найти какое-то переговорное решение, с которым "украинцы и россияне смогут жить".

видео дня

"Если взять текущую линию соприкосновения между Россией и Украиной... мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить. Где они смогут жить в относительном мире, прекратятся убийства", - отметил вице-президент США.

Он добавил, что "и россияне, и украинцы, вероятно, в конце концов будут недовольны".

Встреча Зеленского с Трампом

Вице-президент США сообщил, что американцы работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Также ведется работа над организацией трехсторонней встречи, цитирует Reuters.

"США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны в Украине - Главред). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский", - заявил он.

В то же время Вэнс отметил, что проведение встречи Путина и Зеленского перед саммитом на Аляске будет непродуктивной. Поэтому она состоится уже после переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля.

Вице-президент США заявил, что считает дипломатическим прорывом предстоящую встречу Трампа и Путина.

"Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти 3 лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта", - отметил Вэнс.

Финансирование войны в Украине

Вэнс сказал, что США будут сворачивать финансирование военной помощи Украине, поскольку хотят достичь мирного урегулирования.

По его словам, Европа должна взять на себя большую роль в урегулировании войны в Украине.

"Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей - мы не против, но сами больше это финансировать не будем", - добавил он.

помощь США, инфографика
Помощь США Украине / Инфографика: Главред

Урегулирование войны в Украине - новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой на Bild писал, что следующая неделя может стать судьбоносной для Украины.

Тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что только решительная политика может заставить Россию остановить военную агрессию против Украины. В то же время нельзя делать никаких "подарков" стране-оккупанту России.

Ранее в Bloomberg писали, что Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

Другие новости:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Джей Ди Вэнс
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

19:04Синоптик
В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

18:52Мир
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

18:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Последние новости

19:04

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

18:52

В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

18:23

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

18:07

В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

17:52

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
17:36

Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState

17:23

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

16:59

Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

16:47

Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

Реклама
16:20

"Вытянули старые тряпки из шкафа": Волошина и его новую девушку захейтили в Сети

16:12

ВСУ поразили командный пункт батальона оккупантов под Олешками: десятки убитых

16:09

Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

15:48

Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляжеВидео

15:22

Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:20

Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

14:56

Украина назвала свои условия для завершения войны

14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

14:09

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Реклама
14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

Реклама
08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять