Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

Один из евродипломатов заявил, что вместо "жестких санкций против Путина", на введение которых надеялись сторонники Украины, "происходит прямо противоположное".

https://glavred.info/ukraine/sleduyushchaya-nedelya-mozhet-stat-sudbonosnoy-dlya-ukrainy-bild-10688624.html Ссылка скопирована

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Что написано в материале Bild:

Путин попытается переманить главу Белого дома на свою сторону

Трамп может выдвинуть Украине невыполнимые требования

Украина опасается, что в вопросе прекращения российской агрессии Запад ее предаст. Такое мнение высказал шеф-редактор издания Bild Пауль Ронцхаймер, об этом 10 августа пишет "Bild на русском".

Ронцхаймер рассказал, что находится в Киеве и последние три дня общается с политиками, дипломатами и обычными гражданами.

видео дня

"Независимо от политических взглядов перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске их объединяет ощущение: что-то решается за спинами украинцев. Совсем без их участия", – говорится в материале.

Его автор обращает внимание, что в саммите Трампа и Путина на Аляске, который анонсировался главой Белого дома на 15 августа, пока не запланировано участие президента Украины Владимира Зеленского, хотя обсуждать намерены в том числе войну в Украине.

Ронцхаймер пишет, что Трамп по крайней мере частично требует того, чего категорически не приемлют в Киеве – не дарить земли оккупанту в процессе каких-либо "обменов территорий".

Но "весь фокус сосредоточен на Трампе". Журналист считает, что "эта неделя может стать судьбоносной для Украины", поскольку Путин попытается переманить главу Белого дома на свою сторону и усилить давление на Украину.

Один из европейских дипломатов заявил Bild, что вместо "жестких санкций против Путина", на введение которых надеялись сторонники Украины, "происходит прямо противоположное".

"Трамп может выдвинуть Украине невыполнимые требования. Но также ясно, что США не могут просто согласиться на захват земель против воли украинцев", – описал ситуацию собеседник издания.

Медиа пишет, что на фронте ситуация остается сложной и для россиян (армия оккупантов несет огромные потери, и захват территорий, на которые претендует Кремль, был бы для РФ "крайне сложным и мог бы занять еще годы"), и для украинцев (люди устали от войны , согласно опросам, в своем большинстве выступают за переговоры).

"Ясно, что Трамп хочет наконец-то заключить сделку. Вопрос в том, чего эта сделка может стоить Украине", – резюмируют в Bild.

Переговоры о мире:

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред