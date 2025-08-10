Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

Виталий Кирсанов
10 августа 2025, 17:23
143
Один из евродипломатов заявил, что вместо "жестких санкций против Путина", на введение которых надеялись сторонники Украины, "происходит прямо противоположное".
Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины
Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Что написано в материале Bild:

  • Путин попытается переманить главу Белого дома на свою сторону
  • Трамп может выдвинуть Украине невыполнимые требования

Украина опасается, что в вопросе прекращения российской агрессии Запад ее предаст. Такое мнение высказал шеф-редактор издания Bild Пауль Ронцхаймер, об этом 10 августа пишет "Bild на русском".

Ронцхаймер рассказал, что находится в Киеве и последние три дня общается с политиками, дипломатами и обычными гражданами.

видео дня

"Независимо от политических взглядов перед встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске их объединяет ощущение: что-то решается за спинами украинцев. Совсем без их участия", – говорится в материале.

Его автор обращает внимание, что в саммите Трампа и Путина на Аляске, который анонсировался главой Белого дома на 15 августа, пока не запланировано участие президента Украины Владимира Зеленского, хотя обсуждать намерены в том числе войну в Украине.

Ронцхаймер пишет, что Трамп по крайней мере частично требует того, чего категорически не приемлют в Киеве – не дарить земли оккупанту в процессе каких-либо "обменов территорий".

Но "весь фокус сосредоточен на Трампе". Журналист считает, что "эта неделя может стать судьбоносной для Украины", поскольку Путин попытается переманить главу Белого дома на свою сторону и усилить давление на Украину.

Один из европейских дипломатов заявил Bild, что вместо "жестких санкций против Путина", на введение которых надеялись сторонники Украины, "происходит прямо противоположное".

"Трамп может выдвинуть Украине невыполнимые требования. Но также ясно, что США не могут просто согласиться на захват земель против воли украинцев", – описал ситуацию собеседник издания.

Медиа пишет, что на фронте ситуация остается сложной и для россиян (армия оккупантов несет огромные потери, и захват территорий, на которые претендует Кремль, был бы для РФ "крайне сложным и мог бы занять еще годы"), и для украинцев (люди устали от войны , согласно опросам, в своем большинстве выступают за переговоры).

"Ясно, что Трамп хочет наконец-то заключить сделку. Вопрос в том, чего эта сделка может стоить Украине", – резюмируют в Bild.

Переговоры о мире:

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры о прекращении огня
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

    "Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

    19:04Синоптик
    В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

    В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

    18:52Мир
    Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

    Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

    18:23Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

    Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

    Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

    У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

    У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

    Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

    Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

    Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

    Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

    Последние новости

    19:04

    "Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

    18:52

    В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

    18:23

    Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

    18:07

    В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

    17:52

    В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

    Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
    17:36

    Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState

    17:23

    Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

    16:59

    Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

    16:47

    Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

    Реклама
    16:20

    "Вытянули старые тряпки из шкафа": Волошина и его новую девушку захейтили в Сети

    16:12

    ВСУ поразили командный пункт батальона оккупантов под Олешками: десятки убитых

    16:09

    Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

    15:48

    Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляжеВидео

    15:22

    Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

    15:20

    Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

    14:56

    Украина назвала свои условия для завершения войны

    14:38

    Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

    14:35

    Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

    14:33

    Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

    14:09

    "СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

    Реклама
    14:03

    У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

    13:57

    "Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

    13:27

    Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

    12:50

    В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

    12:42

    Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

    12:37

    Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

    12:03

    Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

    11:33

    Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

    11:29

    Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

    11:22

    Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

    10:52

    РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

    10:09

    Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

    10:08

    Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

    09:56

    Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

    09:53

    Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

    09:07

    Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

    08:50

    Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

    08:48

    Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

    08:47

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

    08:42

    Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

    Реклама
    08:28

    Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

    07:39

    Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

    07:10

    Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

    05:22

    Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

    04:35

    Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

    03:30

    На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

    02:30

    "Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

    01:37

    Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

    01:10

    "Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

    09 августа, суббота
    23:23

    У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Культура
    Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
    Новости шоу бизнеса
    Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять