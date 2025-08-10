Укр
Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

Алексей Тесля
10 августа 2025, 16:47
52
Владимир Зеленский пока официально не числится среди участников саммита на Аляске.
Владимир Зеленский может присоединиться к переговорам / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

Главное:

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к диалогу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна пройти на Аляске. В то же время в СМИ появилась информация о возможном подключении президента Украины Владимира Зеленского к этому диалогу.

Европейские чиновники выразили поддержку дипломатическим инициативам Трампа, но при этом настаивают: любые мирные переговоры возможны только после прекращения огня, и Киев должен играть в этом процессе активную роль, пишет CNN.

видео дня

На данный момент Владимир Зеленский официально не числится среди участников саммита на Аляске, намеченного на пятницу. Однако, по информации CNN со ссылкой на источники, близкие к администрации США, его возможное участие в отдельных встречах всё ещё обсуждается.

Один из американских чиновников сообщил, что любые решения касательно участия украинского лидера будут приняты после личной беседы между Трампом и Путиным.

Организация саммита проходила в сжатые сроки, поэтому многие детали, включая точное место проведения, пока остаются закрытыми.

Тем не менее, по словам чиновника, Трамп не исключает формата трёхсторонней встречи с участием Зеленского, однако приоритет сейчас — двусторонние переговоры с Путиным, которые были инициированы российской стороной.

Зеленский о ключевом намерении России на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не позволит России повторно аннексировать её территории, а окончание войны должно быть основано на принципах справедливого и прочного мира.

Он напомнил, что уступки России в 2014 году, когда ей позволили оккупировать Крым, стали прецедентом, который привёл к захвату части Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, безнаказанность за эти действия стала одной из причин последующего полномасштабного вторжения и оккупации новых регионов Украины.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры о прекращении огня
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

