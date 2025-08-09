'Путин хочет соскочить': Зеленский о главной цели Кремля на переговорах

Россия хочет провести второй раздел Украины, предупредил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал намерения диктатора Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное из обращения Зеленского:

Украина не допустит повторного захвата своих территорий Россией

Путину позволили захватить Крым, это привело к последующим оккупациям

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина не допустит повторного захвата своих территорий Россией, а завершение войны должно быть основано на условиях справедливого и надёжного мира.

"Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже во второй раз получить территориальную добычу", - заявил он.

Глава государства напомнил о том, что когда Путину позволили захватить Крым, это привело к последующим оккупациям частей Донецкой и Луганской областей. Тогда он не понёс должного наказания за агрессию, что в итоге привело к полномасштабному вторжению и захвату новых украинских территорий.

Президент уверен, что сейчас Путин хочет, чтобы ему "простили" захват юга Херсонской области, части Запорожья, всей Луганщины, Донбасса и Крыма. Мы не позволим России провести второй раздел Украины. А если позволить — будет и третий. Именно поэтому Украина твёрдо стоит на своих позициях.

"Наша цель — завершить войну на условиях достойного мира, с чёткими и надёжными гарантиями безопасности. И наши партнёры готовы поддерживать нас в этом", - говорит он.

Зеленский отметил, что Путин "пытается продать прекращение боевых действий как можно дороже", рассчитывая извлечь максимум политических выгод от остановки насилия.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

Переговоры Зеленского с Путиным: мнение эксперта

Политический аналитик Максим Розумный прокомментировал вероятность возможной встречи между президентами Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По его мнению, для Путина такая встреча была бы оскорбительной, поскольку он не воспринимает Зеленского как равного себе партнёра.

"В российском медиапространстве создан такой образ Зеленского, что любая очная встреча с ним выглядела бы для Путина как унижение. Это не только пропагандистский аспект, но и фактор, влияющий на дипломатические решения", — подчеркнул эксперт.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

