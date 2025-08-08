"Заморозка" возможна: Туск вышел с серьезным заявлением о войне в Украине

О конце войны говорить рано, но положительные сдвиги в сторону перемирия уже есть.

https://glavred.info/war/zamorozka-vozmozhna-tusk-vyshel-s-sereznym-zayavleniem-o-voyne-v-ukraine-10688171.html Ссылка скопирована

Туск вышел с заявлением после разговора с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что сообщил Туск:

Войну в Украине могут заморозить

Зеленский позитивно настроен в вопросе установления перемирия или мира

Украина хочет вовлеченности европейских государств в мирное урегулирование

В войне страны-агрессора России против Украины может наступить временная "заморозка". Об этом, как пишет The Guardian, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, Туск заявил, что есть определенные сигналы о заморозке конфликта.

видео дня

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта - я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта - может произойти скорее раньше, чем позже", - подчеркнул он.

Польский чиновник оценил Зеленского в ходе разговора, как осторожного, но оптимистично настроенного. Туск отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы и европейские страны, в частности Польша, приняли участие в формировании будущего перемирия.

"Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", - добавил он.

Туск не впервые намекает на приближение приостановления войны

Недавно премьер-министр Польши заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".

"Есть хороший шанс, есть много признаков того, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", - сказал он во время выступления в Технологическом институте ВВС в Варшаве.

Перемирие в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что российское предложение о "воздушном перемирии" может создать Украине значительные трудности, поскольку враг получит возможность активизировать использование наземной техники на фронте.

Накануне стало известно, что прекращение огня в Украине до конца года в Европейском Союзе считают невозможным из-за отсутствия соответствующей воли у страны-агрессора России.

Напомним, Главред писал, что Россия не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.

Читайте также:

О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред