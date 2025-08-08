"Заморозка" возможна: Туск вышел с серьезным заявлением о войне в Украине

Что сообщил Туск:
- Войну в Украине могут заморозить
- Зеленский позитивно настроен в вопросе установления перемирия или мира
- Украина хочет вовлеченности европейских государств в мирное урегулирование
В войне страны-агрессора России против Украины может наступить временная "заморозка". Об этом, как пишет The Guardian, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, Туск заявил, что есть определенные сигналы о заморозке конфликта.
"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта - я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта - может произойти скорее раньше, чем позже", - подчеркнул он.
Польский чиновник оценил Зеленского в ходе разговора, как осторожного, но оптимистично настроенного. Туск отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы и европейские страны, в частности Польша, приняли участие в формировании будущего перемирия.
"Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", - добавил он.
Туск не впервые намекает на приближение приостановления войны
Недавно премьер-министр Польши заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".
"Есть хороший шанс, есть много признаков того, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации", - сказал он во время выступления в Технологическом институте ВВС в Варшаве.
Перемирие в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что российское предложение о "воздушном перемирии" может создать Украине значительные трудности, поскольку враг получит возможность активизировать использование наземной техники на фронте.
Накануне стало известно, что прекращение огня в Украине до конца года в Европейском Союзе считают невозможным из-за отсутствия соответствующей воли у страны-агрессора России.
Напомним, Главред писал, что Россия не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.
О персоне: Дональд Туск
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
