Наземная война будет продолжаться: в Forbes объяснили, на что рассчитывает Путин

С точки зрения хозяина Кремля, медленное и изнурительное продвижение является выигрышной стратегией.

Главные тезисы:

Россия теряет около 1000 человек в день, но Путин готов к таким потерям

Захвачено менее 0,1% территории Украины в июне

Кремль рассчитывает на политический кризис в Украине

Война России против Украины, вероятно, продолжится, несмотря на потери оккупационной армии, поскольку никакие человеческие страдания не имеют значения в расчетах главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет журналист Дэвид Хэмблинг в своей статье для издания Forbes.

"Мало кто из лидеров продолжит войну, которая унесла жизни около миллиона человек и в которой полная победа кажется невозможной. Но хотя он [Путин], возможно, и согласится на прекращение бомбардировок беспилотниками, которые наносят огромный ущерб российским нефтегазовым объектам, кровавая наземная война, вероятно, продолжится", - говорится в статье.

Журналист отмечает, что РФ продолжает наступление и теряет около тысячи человек в день, Путин может принять эти потери. По некоторым данным, для россиян количество погибших в попытках захватить населенный пункт оккупантов даже является предметом гордости. "Я убил пять отрядов "Шторм", чтобы взять эту деревню" — это типичное отношение к своим солдатам.

В июне Россия захватила около трехсот квадратных километров, или менее 0,1% территории Украины.

"Российские атаки иногда совершаются группами по четыре-шесть человек, но во многих случаях сокращаются до многочисленных отрядов по два-три человека, пытающихся прорваться между украинскими позициями", — отмечает Майкл Кофман, американский аналитик, известный своим опытом работы по Вооружёнными силами Российской Федерации.

В статье говорится о том, что российская пехота стремится продвинуться как можно дальше за пределы первоначальной линии обороны украинских войск и закрепиться там. Хотя многие оккупанты погибают, некоторым все же удаётся прорваться и закрепиться в ожидании подкрепления.

"Потери высоки, а успехи редки. Но если командиры бросают достаточно войск на линию фронта достаточно долго, они в конце концов оттесняют её", - пишет журналист.

Большинство солдат, которых Россия бросает в мясорубку — это контрактники. Их вербуют и теряют в количестве около 30 тысяч в месяц, однако страна с населением 140 миллионов "может выдерживать такие потери в течение длительного времени".

"С точки зрения Путина, это медленное, изнурительное продвижение является выигрышной стратегией. Он завоевывает территорию и рассчитывает на то, что Украина столкнется с политическим кризисом в ближайшие месяцы. Если будущее перемирие заморозит существующую ситуацию на местах, каждый день боевых действий будет днем прогресса", — пишет автор материала.

Отмечается, что ситуацию могут изменить несколько вещей:

ускорение экономического коллапса России;

увеличение военной помощи Украине;

успешная украинская наступательная операция.

"Без этого следует ожидать продолжения кровопролития", — подчеркнули в Forbes.

Путин тянет время - мнение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин пытается затянуть время и поднять ставки в ожидании благоприятного момента для переговоров. Об этом заявил журналист и бизнесмен Вадим Денисенко.

По его словам, разговор Путина с представителем Трампа Стивом Уиткоффом 6 августа был продиктован скорее безысходностью, чем реальным желанием обсуждать мир.

"Путин считает, что вести переговоры нужно тогда, когда ты можешь поднять ставки", — подчеркнул Денисенко.

Эксперт также предположил, что Кремль попытается активизировать свои позиции на фронте — например, при падении Покровска или других символически важных успехах, а также усилит напряженность в Беларуси под прикрытием военных учений.

Кроме того, по мнению Денисенко, Путин стремится дотянуть до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывая получить от него хотя бы устные гарантии поддержки.

Он отметил, что Кремль в очередной раз мог поднять в разговоре с Уиткоффом вопрос аннексии неоккупированных территорий Украины как условие для начала переговоров.

"Но стоит обратить внимание, что его временные лаги все уменьшаются. Поэтому сейчас, если и можно о чем-то теоретически говорить, то, как максимум, можно говорить о временном воздушном перемирии", — добавил Денисенко.

Потери армии РФ в войне - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что с начала года в войне против Украины Россия потеряла 112 500 солдат, а Украина - 8 000, это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты.

В июне Генштаб ВСУ сообщил, что потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч - только за последние полтора года.

Британская разведка в апреле заявляла, что по состоянию на 2025 год потери страны-агрессора РФ в Украине достигли числа 138 тысяч уничтоженных и раненых.

