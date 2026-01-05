Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Певица решилась на голодовку.

https://glavred.info/starnews/nastya-kamenskih-na-russkom-obyavila-o-peremenah-v-zhizni-detali-10729343.html Ссылка скопирована

Настя Каменских похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских окончательно перешла на русский язык

Какие перемены ждут певицу

Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, решила окончательно перейти на русский и испанский языки в Instagram и объявила поклонникам, что хочет больших перемен.

Каменских тщательно следит за своей фигурой и рассекретила свой вес, опубликовав фотографию с взвешивания. Оказалось, что певица сейчас весит всего 65 килограммов. Однако она не собирается останавливаться на достигнутом и планирует снова начать недельную голодовку.

видео дня

Настя Каменских вес / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Сегодня начинается мое недельное приключение без еды. Впереди — большие перемены. И сейчас это именно то, что приведет голову и тело в порядок. Итак. За день до старта — только легкая овощная пища", — поделилась Настя.

Артистка также пояснила, для чего идет на такие эксперименты с собственным телом. По словам певицы, она хочет перезагрузиться и обновить организм.

Настя Каменских похудение / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Зачем я иду на 7 дней без еды: 1. Перезагрузка тела. 2. Обновление клеток. 3. Меньше воспалений. 4. Ясность ума. 5. Контакт с внутренним „Я". Это уже второй мой опыт за последние 4 месяца. Я очень ждала подходящего момента, чтобы повторить", — рассказала Каменских.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Вас может заинтересовать:

Ранее Главред сообщал, что жена украинского боксера Александра Усика вместе с мужем проводит зимние праздники в Буковеле, где решила выгулять роскошную шубу из натурального меха. На сайте бренда цена такой шубы превышает миллион гривен.

Также дети путиниста Филиппа Киркорова столкнулись с издевательствами со стороны сверстников из-за своего отца. Певец также рассказал, что его дети не хотят быть похожими на своего отца. Он воспринимает это как стремление к самостоятельности и посетовал на сложную судьбу детей звезд.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред