Украинцам рассказали, какие части мяса вкуснее и дешевле чем филе и вырезка

Многие до сих пор убеждены, что настоящий вкус скрывается в филе, а все остальное - компромисс. Но кулинарная практика упорно доказывает обратное. Некоторые из самых дешевых частей говядины, свинины или курицы способны дать фору дорогим вырезкам - стоит только дать им время и немного внимания. Именно они десятилетиями формировали вкус домашней кухни, а сегодня возвращаются в тренды, пишет УНИАН.
Щечки: мясо, которое тает без ножа
Говяжьи и свиные щечки часто остаются незамеченными, хотя именно они - чемпионы нежности. При медленном тушении мясо буквально рассыпается, а цена при этом значительно ниже "статусных" кусков. Пюре, паста или просто свежий хлеб - и у вас есть блюдо ресторанного уровня без лишних затрат.
Лопатка: универсальный герой повседневной кухни
Лопатка не претендует на премиальность, но стабильно удивляет результатом. В ней достаточно жира и волокон, чтобы блюдо получилось сочным и ароматным. Запечь, потушить, перемолоть на фарш — этот кусок выдержит любой формат, если не торопиться.
Грудинка: вкус, который создает жир
Грудинку часто недооценивают из-за жирности, хотя именно она обеспечивает тот самый "домашний" вкус. Запеченная, копченая или томленая, она всегда получается насыщенной и ароматной. Это не диетический выбор, но точно честный и очень вкусный.
Голень: глубина вкуса за минимум денег
Говяжья или куриная голень — идеальная основа для супов, рагу и длительного тушения. Кость и соединительные ткани создают естественный бульонный эффект, который не даст ни одно филе. Результат — мягкое мясо и густой соус, который прекрасно сочетается с картофелем, рисом или пастой.
Сердце и другие потроха: смелый выбор для тех, кто ценит вкус
Сердце — одна из самых дешевых частей туши, но и одна из самых ароматных. При правильном приготовлении оно становится мягким, сочным и совсем не "страшным". Такие продукты выбирают те, кто готовит не для картинки, а ради настоящего вкуса.
