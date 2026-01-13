Укр
Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

Дарья Пшеничник
13 января 2026, 19:56
Ученые проанализировали данные 5 203 участников.
мясо овощи
Кто чаще доживает до 100 лет / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевые факты:

  • Мясоеды чаще доживают до 100 лет, чем веганы и вегетарианцы
  • У людей с недостаточным весом мясо повышает шансы на долголетие
  • Лучший вариант для пожилых — сбалансированный рацион

Международное научное сообщество обсуждает результаты масштабного китайского исследования, которое поставило под сомнение распространенное представление о том, что растительная диета всегда является лучшей для долголетия. Как сообщает Daily Mail, анализ данных более пяти тысяч человек в возрасте от 80 лет показал: те, кто продолжал употреблять мясо, имели более высокие шансы дожить до 100 лет, чем участники с полностью растительным рационом.

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, продемонстрировало, что даже после учета уровня физической активности, курения и других факторов, отказ от мяса уменьшал вероятность достичь столетнего возраста на 19%. Самые низкие показатели были у веганов — их шансы стать долгожителями оказались на 29% меньше. Вегетарианцы, потребляющие молочные продукты и яйца, показали немного лучшие результаты, но все равно уступали мясоедам. Даже пескетарианцы, включающие в рацион рыбу, имели более низкие шансы достичь 100 лет.

видео дня

Ученые предполагают, что ключевая причина — в потребностях организма людей старшего возраста. После 80 лет тело нуждается в большем количестве белков и питательных веществ, которые сложно получить из исключительно растительной пищи. Ведущий автор работы, доктор Сян Гао из Фуданского университета, подчеркнул: смешанный рацион, сочетающий растительные и животные продукты, может быть оптимальным для пожилых людей, особенно тех, кто имеет недостаточную массу тела.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 5 203 участников, из которых 1 495 дожили до 100 лет. Статистический анализ показал: регулярное употребление мяса было связано с более высокой вероятностью долголетия. В то же время авторы подчеркивают, что это не означает необходимости переходить на мясную диету. Самым мощным фактором долголетия оказалось ежедневное потребление овощей — оно повышало шансы дожить до 100 лет более чем на 84%.

Интересно, что влияние диеты зависело от индекса массы тела. Вегетарианцы с нормальным весом не имели худших шансов на долголетие, а среди людей с избыточным весом рацион вообще не играл значимой роли. Зато для тех, кто имел недостаточную массу тела, ежедневное употребление мяса повышало шансы достичь столетнего возраста на 44%.

Ученые делают вывод: для людей очень преклонного возраста лучшим вариантом является сбалансированное питание, включающее как растительные, так и животные продукты. Они призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы сформировать точные рекомендации для стареющего населения.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail — британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

