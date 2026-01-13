Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

Ученые проанализировали данные 5 203 участников.

Кто чаще доживает до 100 лет

Ключевые факты:

Мясоеды чаще доживают до 100 лет, чем веганы и вегетарианцы

У людей с недостаточным весом мясо повышает шансы на долголетие

Лучший вариант для пожилых — сбалансированный рацион

Международное научное сообщество обсуждает результаты масштабного китайского исследования, которое поставило под сомнение распространенное представление о том, что растительная диета всегда является лучшей для долголетия. Как сообщает Daily Mail, анализ данных более пяти тысяч человек в возрасте от 80 лет показал: те, кто продолжал употреблять мясо, имели более высокие шансы дожить до 100 лет, чем участники с полностью растительным рационом.

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, продемонстрировало, что даже после учета уровня физической активности, курения и других факторов, отказ от мяса уменьшал вероятность достичь столетнего возраста на 19%. Самые низкие показатели были у веганов — их шансы стать долгожителями оказались на 29% меньше. Вегетарианцы, потребляющие молочные продукты и яйца, показали немного лучшие результаты, но все равно уступали мясоедам. Даже пескетарианцы, включающие в рацион рыбу, имели более низкие шансы достичь 100 лет.

Ученые предполагают, что ключевая причина — в потребностях организма людей старшего возраста. После 80 лет тело нуждается в большем количестве белков и питательных веществ, которые сложно получить из исключительно растительной пищи. Ведущий автор работы, доктор Сян Гао из Фуданского университета, подчеркнул: смешанный рацион, сочетающий растительные и животные продукты, может быть оптимальным для пожилых людей, особенно тех, кто имеет недостаточную массу тела.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 5 203 участников, из которых 1 495 дожили до 100 лет. Статистический анализ показал: регулярное употребление мяса было связано с более высокой вероятностью долголетия. В то же время авторы подчеркивают, что это не означает необходимости переходить на мясную диету. Самым мощным фактором долголетия оказалось ежедневное потребление овощей — оно повышало шансы дожить до 100 лет более чем на 84%.

Интересно, что влияние диеты зависело от индекса массы тела. Вегетарианцы с нормальным весом не имели худших шансов на долголетие, а среди людей с избыточным весом рацион вообще не играл значимой роли. Зато для тех, кто имел недостаточную массу тела, ежедневное употребление мяса повышало шансы достичь столетнего возраста на 44%.

Ученые делают вывод: для людей очень преклонного возраста лучшим вариантом является сбалансированное питание, включающее как растительные, так и животные продукты. Они призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы сформировать точные рекомендации для стареющего населения.

