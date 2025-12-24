Найден "ген бессмертия": древняя ДНК резко повышает шансы дожить до 100 лет

Специалисты сравнили ДНК более 300 долгожителей старше 100 лет и около 700 людей среднего возраста.

Раскрыт секрет долголетия / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Вы узнаете:

Секрет долголетия может скрываться в очень древних генах

Наиболее важным оказался вклад западных охотников-собирателей

Учёные выяснили, что секрет исключительного долголетия может скрываться в очень древних генах, доставшихся людям от предков, живших тысячи лет назад.

Согласно исследованию в журнале GeroScience, одних лишь здоровых привычек недостаточно, чтобы дожить до ста лет. Существенное значение имеет и наследственность, сформированная ещё в доисторическую эпоху, сообщает Springer Nature.

Специалисты сравнили ДНК более 300 долгожителей старше 100 лет и около 700 людей среднего возраста. Анализ проводился на примере населения Италии — страны, известной высоким числом людей преклонного возраста.

Генетические данные сопоставили с наследием древних народов, участвовавших в формировании европейского населения. Наиболее важным оказался вклад западных охотников-собирателей — древних жителей Европы, живших после ледникового периода.

Даже небольшая доля их ДНК заметно повышала шансы дожить до 100 лет — почти на 40%. Особенно выраженным этот эффект оказался у женщин, у которых вероятность долголетия была значительно выше, чем у мужчин.

Учёные предполагают, что эти древние гены сохранились в современном генофонде и до сих пор влияют на процессы старения. Некоторые из них связаны с более эффективным обменом веществ и лучшей регуляцией энергии в организме.

Исследователи подчёркивают, что это лишь начало изучения того, как древнее генетическое наследие может определять продолжительность жизни человека.

Ученые о секрете долголетия

Учёные из Стокгольма установили, что люди, доживающие до ста лет, отличаются не столько успешным лечением заболеваний, сколько умением избегать их появления. Согласно результатам исследования, сердечный приступ перенесли только 12,5% столетних, в то время как среди людей в возрасте 80–89 лет с инфарктом сталкивались около 24%, то есть почти в два раза чаще.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: Springer Nature Академическая издательская компания, созданная в результате слияния Springer Science+Business Media и издательской группы Nature Holzzbrinck, издательства Palgrave Macmillan и Macmillan Education в мае 2015 года.

