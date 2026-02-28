Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в первые дни марта
- Когда может выпасть небольшой дождь
Погода в Тернопольской области в первый день весны, 1 марта, будет малооблачной, без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что ночью и утром возможен слабый туман. Ветер завтра будет юго-западного направления, 2-7 м/с.
Температура воздуха по области в воскресенье ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем ожидается +4...+9 градусов. В городе Тернополь ночью прогнозируется -2...-4 градуса, а днем температура поднимется до +4...+9 градусов.
Погода в Тернополе 2 марта
В понедельник на Тернопольщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами может выпасть небольшой дождь.
На дорогах сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северо-западного направления, 2 – 7 м/с.
В то же время температура воздуха ночью будет в пределах 0...+5 градусов, днем потеплеет до +4...+9 градусов.
Погода в Украине на выходных
Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что погода в Украине в течение выходных будет достаточно теплой и спокойной. В большинстве регионов не будет осадков или сильного ветра.
По его словам, 1 марта теплее всего будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 6-12 градусов тепла.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики прогнозируют, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в ближайшие выходные будет теплой и солнечной.
Кроме того, погода в Тернопольской области в марте будет значительно теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха будет от +3 до +9 градусов, что выше на 1,5 градуса от нормы.
Читайте также:
- Риск обесценивания доллара: украинцам рассказали, как изменится курс валют
- Гороскоп на завтра 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность
- Ровенскую область накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред