Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

Мария Николишин
28 февраля 2026, 16:01
Синоптики предупредили, что ночью и утром возможен слабый туман.
Погода в Тернополе в первые дни марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в первые дни марта
  • Когда может выпасть небольшой дождь

Погода в Тернопольской области в первый день весны, 1 марта, будет малооблачной, без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что ночью и утром возможен слабый туман. Ветер завтра будет юго-западного направления, 2-7 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области в воскресенье ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем ожидается +4...+9 градусов. В городе Тернополь ночью прогнозируется -2...-4 градуса, а днем температура поднимется до +4...+9 градусов.

Погода в Тернополе 2 марта

В понедельник на Тернопольщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами может выпасть небольшой дождь.

На дорогах сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северо-западного направления, 2 – 7 м/с.

В то же время температура воздуха ночью будет в пределах 0...+5 градусов, днем потеплеет до +4...+9 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине на выходных

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что погода в Украине в течение выходных будет достаточно теплой и спокойной. В большинстве регионов не будет осадков или сильного ветра.

По его словам, 1 марта теплее всего будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 6-12 градусов тепла.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики прогнозируют, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в ближайшие выходные будет теплой и солнечной.

Кроме того, погода в Тернопольской области в марте будет значительно теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха будет от +3 до +9 градусов, что выше на 1,5 градуса от нормы.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

